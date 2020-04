Klub z Premier League może zbankrutować, jeśli liga nie zostanie dokończona!

Sporo klubów ma poważne problemy finansowe z powodu zawieszenia rozgrywek. Wydaje się, że nieco mniejsze kłopoty posiadają ekipy z Premier League. Jak widać, nie dotyczy to wszystkich drużyn. Właściciel Burnley, Mike Garlick oznajmił w rozmowie z mediami, iż “The Clarets” będą bez pieniędzy w sierpniu, jeśli sezon nie zostanie dokończony.

Ekipa Burnley powróciła do Premier League w sezonie 2016/2017. Od tego momentu, zespół utrzymuje się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co więcej, drużynie udało się nawet zająć wysokie miejsce w kampanii 2017/2018. Gracze “The Clarets” zakończyli sezon na siódmej lokacie.

W trwających rozgrywkach, podopieczni Seana Dyche’a również radzą sobie dobrze. Sytuacja zespołu może być jednak dramatyczna z powodów finansowych. Jak wyznał bowiem Mike Garlick, jeden z właścicieli Burnley, klub może w sierpniu zostać bez pieniędzy – Faktem jest, że jeśli nie dokończymy sezonu i nie będzie jasnej daty rozpoczęcia nowego, to w sierpniu zostaniemy bez pieniędzy. To fakt. Nie mogę mówić w imieniu innych zespołów, gdyż nie znam ich sytuacji finansowych. Mogę mówić tylko o naszej drużynie i naszej pozycji.

Jesteśmy zatem zdeterminowani, by zakończyć sezon. Oczywiście, jeśli pozwolą na to warunki. Głosowaliśmy jednogłośnie w sprawie dogrania kampanii. Wydaje się zatem jasne, że wszyscy chcą to zrobić – oznajmił Garlick.