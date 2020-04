Na bezrybiu i rak ryba. Jakie sportowe emocje czekają nas w tym tygodniu?

Pandemia koronawirusa sprawia, że najpopularniejsze piłkarskie rozgrywki zostały wstrzymane. O piłce nożnej na prawdziwym poziomie możemy mówić jedynie na Białorusi, choć tam dochodzi do wielu niewytłumaczalnych niespodzianek. Do tego pierwsza liga w Nikaragui i przede wszystkim esport. Counter-Strike, League of Legends czy DOTA. No cóż, nie wygląda to najlepiej, ale na bezrybiu i rak ryba. Czego zatem możemy oczekiwać po tym tygodniu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

WTOREK:

8:00, esport (League of Legends) – Estar vs. Jd Gaming [Nasz typ: wynik 2:0]

8:00, esport (League of Legends) – Dominus Esports vs. Bilibili Gaming [Nasz typ: wynik 1:2]

9:00, esport (DOTA) – Ocean vs. Psg.lgd [Nasz typ: 2]

10:00, esport (League of Legends) – Jin Air Green Wings vs. Spear Gaming [Nasz typ: powyżej 2,5 map]

11:55, esport (Counter Strike) – Sprout vs. Pro100 [Nasz typ: 1]

12:00, esport (StarCraft) – Soma vs. Bisu [Nasz typ: 2]

12:00, esport (Counter Strike) – Team Spirit vs. Smash Esports [Nasz typ: 1]

13:00, esport (League of Legends) – Estar vs. Jd Gaming [Nasz typ: wynik 2:0]

13:00, esport (DOTA) – Lng Esports vs. Funplus Phoenix [Nasz typ: wygrana 0:2]

13:30, esport (Counter Strike) – Big vs. Syman Gaming [Nasz typ: 1]

14:00, esport (League of Legends) – Team Dynamics vs. Elements Mystic [Nasz typ: powyżej 2,5 map]

14:00, esport (Counter Strike) – 1Percent vs. Ignis [Nasz typ: 1 mapa – 2]

14:25, esport (Counter Strike) – Fnatic vs. Og [Nasz typ: 1]

14:55, esport (Counter Strike) – Sprout vs. Pro100 [Nasz typ: 2]

17:00, esport (Counter Strike) – epikk esports vs. Sprout [Nasz typ: poniżej 24,5 rund]

18:00, esport (Counter Strike) – Mousesports vs. Natus Vincere [Nasz typ: powyżej 2,5 map]

18:15, esport (Counter Strike) – Sprout vs. epikk esports [Nasz typ: 1]

19:00, esport (Counter Strike) – Begrip Gaming vs. Benimobroderna [Nasz typ: 1]

19:15, esport (Counter Strike) – Panthers vs. Euronics Gaming [Nasz typ: 2]

20:00, esport (Counter Strike) – Myinsanity vs. Casa de Papel [Nasz typ: 2]

20:00, esport (Counter Strike) – Prima Esport vs. Sons of Lennart [Nasz typ: 1]

20:00, esport (Counter Strike) – Lilmix vs. Flisk [Nasz typ: 1]

20:00, esport (Counter Strike) – Kingzzz vs. Red Instinct [Nasz typ: 1 mapa – 1]

20:15, esport (Counter Strike) – Euronics Gaming vs. Panthers [Nasz typ: 2]

21:00, esport (Counter Strike) – Lotb vs. Gobananas [Nasz typ: 2]

21:00, esport (Counter Strike) – Vinkelparty vs. Fightclub [Nasz typ: 2]

22:00, esport (Counter Strike) – Faze Clan vs. Astralis [Nasz typ: powyżej 2,5 map]

Wtorek pod znakiem rozgrywek esportowych. Mowa tutaj głównie o spotkaniach w CS-ie oraz League of Legends. Jeśli chodzi o te pierwsze spotkania, to kibice czekają przede wszystkim na starcia w ESL Pro League, gdzie zobaczymy pojedynki pomiędzy Astralis, Faze, czy Fnatic.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

ŚRODA:

8:00, esport (League of Legends) – Rogue Warriors vs. Vici Gaming [Nasz typ: 1 mapa – 2]

8:00, esport (League of Legends) – Team We vs. Top Esports [Nasz typ: wynik 0:2]

9:00, esport (DOTA) – Invictus Gaming vs. Ocean [Nasz typ: 1]

10:00, esport (League of Legends) – Damwon Gaming vs. Griffin [Nasz typ: 1]

11:00, esport (League of Legends) – Suning Gaming vs. Oh My God [Nasz typ: wynik 0:2]

12:00, esport (Counter Strike) – Godsent vs. Skade [Nasz typ: 1]

13:00, esport (League of Legends) – Apk Prince vs. Gen.g Esports [Nasz typ: 2]

13:00, piłka nożna – Dushanbe 83 vs. FK Istiklol [Nasz typ: 2]

13:00, piłka nożna – CSKA Pamir Dushanbe vs. FC Khudzhand [Nasz typ: X]

13:30, esport (Counter Strike) – Nordavind vs. Team Heretics [Nasz typ: 1]

13:30, esport (Counter Strike) – X-kom Ago vs. Endpoint [Nasz typ: powyżej 26,5 rund]

14:25, esport (Counter Strike) – Mousesports vs. Fnatic [Nasz typ: 1]

16:30, esport (Counter Strike) – Syman Gaming vs. Smash Esports [Nasz typ: 1]

16:30, piłka nożna – Slavia Mozyr vs. BATE Borysów [Nasz typ: 2]

18:00, esport (Counter Strike) – Faze Clan vs. Natus Vincere [Nasz typ: powyżej 2,5 map]

18:00, MMA – Saygid Abdulaev vs. Ruslan Mamedov [Nasz typ: 1]

18:00, MMA – Rustam Gadzhiev vs. Alexey Novikov [Nasz typ: 1]

18:00, MMA – Bakhadir Ermatov vs. Salavdi Dzhamaldaev [Nasz typ: 1]

18:00, MMA – Abdulla Isaev vs. Daud Kelbikhanov[Nasz typ: 1]

18:00, MMA – Akhmed Khamzaev vs. Nurmuhammad Ahmadjonov [Nasz typ: 1]

18:00, MMA – Mederbek Nurmamatov vs. Shamil Tingadzhiev [Nasz typ: 2]

18:00, MMA – Vadim Tochilin vs. Valery Gritsutin [Nasz typ: 2]

18:30, piłka nożna – Brest vs. Szachtior Soligorsk [Nasz typ: X]

19:15, esport (Counter Strike) – Planetkey Dynamics vs. Esport Rhein-Neckar [Nasz typ: 1]

20:00, esport (Counter Strike) – Soyboysxp vs. 9Ine [Nasz typ: 2]

20:00, esport (Counter Strike) – Benimobroderna vs. Aligon [Nasz typ: 2]

20:30, esport (Counter Strike) – Esport Rhein-Neckar vs. Planetkey Dynamics [Nasz typ: 2]

21;00, darts – Phil Taylor vs. Raymond Van Barneveld [Nasz typ: 1]

21:00, esport (Counter Strike) – Sons of Lennart vs. Begrip Gaming [Nasz typ: 2]

21:30, esport (Counter Strike) – Ad Hoc Gaming vs. Sprout [Nasz typ: 2]

22:00, esport (Counter Strike) – Astralis vs. Og [Nasz typ: 1]

22:15, esport (Counter Strike) – Sprout vs. Ad Hoc Gaming [Nasz typ: 2]

Podczas tego dnia ujrzymy więcej rozgrywek w realnych rozgrywkach. Przede wszystkim zaplanowano galę MMA King of Warriors 4 w Moskwie. Łącznie czeka nas podczas tego wydarzenia aż siedem walk. Do tego między innymi spotkania w Pucharze Białorusi. BATE Borysów na wyjeździe zmierzy się z Slavią, zaś Dynamo Brest spotka się z Szachtiorem. O 21:00 z kolei czeka na nas pojedynek w darta między Philem Taylorem i Raymondem van Barneveldem. Do tego klasycznie – esport.

CZWARTEK:

0:30, piłka nożna – Managua vs. Deportivo Ocotal [Nasz typ: 1]

2:00, piłka nożna – Diriangen vs. Chinandega [Nasz typ: 1]

3:00, piłka nożna – Real Esteli vs. Juventus Fc [Nasz typ: 1]

3:00, piłka nożna – CD Walter Ferretti vs. Real Madriz [Nasz typ: 1]

8:00, esport (League of Legends) – Lgd Gaming vs. Royal Never Give Up [Nasz typ: 1 mapa – 2]

8:00, esport (League of Legends) – Lng Esports vs. Edward Gaming [Nasz typ: poniżej 2,5 map]

10:00, esport (League of Legends) – Sk Telecom T1 vs. Sandbox Gaming [Nasz typ: 1]

11:00: koszykówka – Pauian Archiland vs. Bank Of Taiwan [Nasz typ: powyżej 170 punktów]

12:00, esport (Counter Strike) – Movistar Riders vs. Japaleno [Nasz typ: powyżej 26,5 rund]

13:00, esport (League of Legends) – Jd Gaming vs. Invictus Gaming [Nasz typ: 1 mapa – 2]

13:30, esport (Counter Strike) – North vs. Sprout [Nasz typ: 1]

14:00: koszykówka – Taiwan Beer vs. Jeoutai Technology [Nasz typ: poniżej 167 punktów]

14:25, esport (Counter Strike) – Astralis vs. Mousesports [Nasz typ: 1]

18:00, esport (Counter Strike) – Natus Vincere vs. Fnatic [Nasz typ: powyżej 2,5 map]

19:15, esport (Counter Strike) – Big vs. No Limit Gaming [Nasz typ: poniżej 24,5 rund]

20:00, esport (Counter Strike) – Fightclub vs. Prima Esport [Nasz typ: 1]

20:00, esport (Counter Strike) – Gobananas vs. Lilmix [Nasz typ: 2]

20:00, esport (Counter Strike) – Lotb vs. Aligon [Nasz typ: 2]

20:30, esport (Counter Strike) – No Limit Gaming vs. Big [Nasz typ: poniżej 24,5 rund]

21:00, esport (Counter Strike) – Soyboysxp vs. Lotb [Nasz typ: 2]

21:30, esport (Counter Strike) – Touch The Crown vs. epikk esports [Nasz typ: powyżej 26,5 rund]

22:00, esport (Counter Strike) – Faze Clan vs. Og [Nasz typ: poniżej 2,5 map]

22:00, esport (League of Legends) – Team Dignitas Academy vs. Evil Geniuses Academy [Nasz typ: 1]

22:15, esport (Counter Strike) – Touch The Crown vs. epikk esports [Nasz typ: powyżej 26,5 rund]

Czwartek rozpoczniemy w Nikaragui. Rozgrywki w tym państwie trwają w najlepsze, a lider tabeli Managua FC podejmie przedostatnią drużynę w tabeli. Po południu esport oraz między innymi dwa starcia w koszykarskiej lidze tajskiej kobiet. W tym przypadku celowalibyśmy w over oraz under punktowy odpowiednio w pierwszym jak i drugim spotkaniu.

PIĄTEK:

8:00, esport (League of Legends) – Order vs. Avant Garde [Nasz typ: 1]

8:00, esport (League of Legends) – Funplus Phoenix vs. Vici Gaming [Nasz typ: wygrana 2:0]

8:00, esport (League of Legends) – Dominus Esports vs. Victory Five [Nasz typ: 1 mapa – 1]

10:00, esport (League of Legends) – Dragonx vs. Damwon Gaming [Nasz typ: 1]

12:00, esport (League of Legends) – Chiefs Esports Club vs. Dire Wolves [Nasz typ: 1]

12:00, esport (Counter Strike) – Virtus.pro vs. Gambit Youngsters [Nasz typ: powyżej 25,5 rund]

13:00, esport (League of Legends) – Sk Telecom T1 vs. Kt Rolster [Nasz typ: 1]

13:30, esport (Counter Strike) – Forze vs. Nordavind [Nasz typ: 1]

15:00, esport (StarCraft) – Mighty vs. Sacsri [Nasz typ: 2]

16:00, esport (Counter Strike) – Sprout vs. Pact [Nasz typ: 1 mapa – 1]

18:00, piłka nożna – Niemen Grodno vs. Belshina [Nasz typ: 1]

19:00, esport (Counter Strike) – Hellraisers vs. Hard Legion Esports [Nasz typ: 2]

22:00, esport (League of Legends) – Cloud9 Academy vs. Team Solomid Academy [Nasz typ: 1]

Biorąc pod uwagę futbol – zaledwie jedno spotkanie w Białorusi. O 18:00 ligową kolejkę zainauguruje Niemen Grodno z Biełszyną. W esporcie tak jak podczas pozostałych dni regularnie trwają zmagania w CS-ie, LOL-u czy StarCraft.

SOBOTA:

8:00, esport (League of Legends) – Oh My God vs. Lgd Gaming [Nasz typ: wygrana 2:0]

8:00, esport (League of Legends) – Team We vs. Estar [Nasz typ: wygrana 1:2]

10:00, esport (League of Legends) – Hanwha Life Esports vs. Apk Prince [Nasz typ: 1]

13:00, esport (League of Legends) – Royal Never Give Up vs. Rogue Warriors [Nasz typ: wygrana 2:0]

13:00, piłka nożna – Slutsksakhar Słuck vs. FC Witebsk [Nasz typ: obie ekipy strzelą gola] 14:00, esport (League of Legends) – Sandbox Gaming vs. Kt Rolster [Nasz typ: wygrana 0:2] 15:00, piłka nożna – Tarpieda-Biełaz Żodzino vs. BGU Mińsk [Nasz typ: 1] 17:00, piłka nożna – Gorodeya vs. Dinamo Mińsk [Nasz typ: 2] 17:00, esport (League of Legends) – Mad Lions vs. Fnatic [Nasz typ: wygrana 1:2] Ponownie sytuacje ratuje Białoruś. Podczas sobotnich zmagań zobaczymy trzy mecze. Na tym etapie sezonu ligowa tabela dopiero się klaruje, ale przede wszystkim powinniśmy czekać na starcie o 15:00 między liderem, a piątym w tabeli Biełazem.

NIEDZIELA:

8:00, esport (League of Legends) – Funplus Phoenix vs. Edward Gaming [Nasz typ: 1 mapa – 1]

8:00, esport (League of Legends) – Invictus Gaming vs. Bilibili Gaming [Nasz typ: wygrana 2:0]

8:00, esport (League of Legends) – Dominus Esports vs. Suning Gaming [Nasz typ: 2]

10:00, esport (League of Legends) – Dragonx vs. Afreeca Freecs [Nasz typ: wynik 2:0]

12:00, esport (StarCraft) – Flash vs. Zero [Nasz typ: 2]

13:00, piłka nożna – Fk Istiklol vs. CSKA Pamir Dushanbe [Nasz typ: 1]

13:00, esport (League of Legends) – Hanwha Life Esports vs. Gen.g Esports [Nasz typ: wynik 0:2]

16:00, piłka nożna – FC Mińsk vs. BATE Borysów [Nasz typ: 2]

16:00, piłka nożna – Wigwam Smolevichy vs. Szachtior Soligorsk [Nasz typ: BTTS/2]

18:00, piłka nożna – Brest vs. Isloch [Nasz typ: 1]

Na koniec weekendu swoją kolejkę zakończy Wyszejszaja liha. Z kolei o 13:00 zostanie rozegrany mecz z Tadżykistanie, gdzie liga wystartowała właśnie w tym tygodniu.

***

Jak widać piłkarscy fani muszą jedynie zadowolić się rozgrywkami w Białorusi, Tadżykistanie oraz w Nikaragui. W porównaniu to do angielskiej Premier League, La Liga czy Ligi Mistrzów mamy prawo oczywiście wybrzydzać. Jedyne zatem co możemy zrobić, to czekać na pozytywne informacje w sprawie wznowienia najlepszych rozgrywek na świecie.