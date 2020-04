Stanowcze słowa prezesa włoskiej federacji. Sezon może zostać dokończony nawet w październiku!

Cały czas nie wiadomo, jak zostanie rozstrzygnięty sezon 2019/2020. Większość klubów chce dokończyć kampanię. Podobne zdanie na ten temat mają federacje piłkarskie. Człowiek odpowiedzialny za włoski futbol, Gabriele Gravina oznajmił w rozmowie z mediami, iż rozgrywki mogą nawet potrwać do października.

Na ten moment wznowienie sezonu jest niemożliwe. Pandemia wywołana koronawirusem powoduje poważne straty w całej Europie. Nikt obecnie nawet nie myśli o uprawianiu sportu, więc nic dziwnego, że wszelkie większe rozgrywki sportowe zostały albo wstrzymane, albo odwołane i rozstrzygnięte.

W kontekście futbolu, wydaje się, iż dążenie do wznowienia rywalizacji jest jedynym wyjściem z sytuacji. Potwierdził to prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej, Gabriele Gravina – Jedyną właściwą decyzją jest poradzenie sobie z tak poważną sytuacją w postaci dokończenia kampanii 2019/2020 w każdy możliwy sposób. Pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, by ustalić najlepsze wyjście. Możliwe, że sezon zostanie wznowiony 17 maja. Nie jest to oczywiście pewne. Istnieje prawdopodobieństwo, że piłkarze kończyć sezon będą nawet we wrześniu czy październiku. Jest to jedyny sposób, by uniknąć strat nie tylko z tego, ale również kolejnego sezonu.

Trudno jednak sobie wyobrazić, by kluby zdołały przetrwać do tego czasu. Już teraz przedstawiciele niektórych ekip sugerują, iż latem sytuacja będzie bardzo nieciekawa. Brak rozgrywania spotkań przez cztery czy nawet pięć miesięcy może pociągnąć za sobą poważne skutki.

Fot. YouTube/La Repubblica