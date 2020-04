Willian coraz bliższy opuszczenia Chelsea!

Od kilku miesięcy Chelsea prowadzi rozmowy z przedstawicielami Williana w sprawie nowego kontraktu. Obecna umowa Brazylijczyka obowiązuje bowiem tylko do końca tego sezonu. Nic jednak nie wskazuje na to, by 31-latek pozostał na dłużej w ekipie “The Blues”.

Zespół ze Stamford Bridge ma określoną politykę w sprawie kontraktów graczy powyżej 30.roku życia. Klub ze stolicy Anglii złamał swoją sztywną zasadę dla Davida Luiza, oferując defensorowi dwuletnią umowę. Jak wiadomo, obrońca i tak opuścił szeregi Chelsea w letnim oknie transferowym, przenosząc się do lokalnego rywala, czyli Arsenalu.

W kontekście Williana, zarząd drużyny również mógłby zgodzić się na taki wariant. Problem w tym, że sam Brazylijczyk oczekuje trzyletniej umowy i nie zamierza podpisywać kontraktu obowiązującego na dwa lata.

Stanowcza postawa zawodnika spowodowała, iż rozmowy w sprawie dalszej gry piłkarza dla Franka Lamparda stanęły w martwym punkcie, o czym poinformował sam gracz – Zbudowałem coś wyjątkowego w Chelsea. Bardzo lubię fanów oraz ludzi, którzy tutaj pracują. Zadomowiłem się w tym miejscu. Każdy zdaje sobie sprawę, że mój kontrakt wkrótce dobiegnie końca. Wygląda na to, że przedłużenie umowy będzie bardzo trudne. To mało prawdopodobne. Chelsea zaoferowała dwuletni kontrakt, natomiast ja oczekuję zobowiązania na trzy lata.

Od tej pory nie było rozmów. Klub poinformował mnie, że trzyletnia umowa jest niemożliwa, więc na ten moment przedłużenie jest mało możliwym scenariuszem. Nic nie jest jednak niemożliwe. Nie wiem, co się wydarzy. Możemy nagle osiągnąć porozumienie. Na dziś oznajmiam, że kontrakt wygasa, więc będę miał prawo negocjować z innymi ekipami – zakończył Willian.