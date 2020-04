Gigantyczne obniżki w Legii? W najgorszej sytuacji Artur Jędrzejczyk

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Legia negocjuje ze swoimi pracownikami redukcję wynagrodzeń. Każdy pracownik klubu musiał zejść ze swojej płacy o 50%, a w ramach tych zmian pracę straciło także ponad 21 osób. Piłkarze póki co pozostawali nietykalni, lecz do czasu. Na prawdziwe negocjacje przyszedł czas dopiero teraz.

Rozmowy w sprawie cięć pensji odbywają się niemalże w każdym polskim klubie. Oczywiście nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ kluby po wstrzymaniu rozgrywek nie posiadają odpowiednich dochodów, aby przetrwać. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami „Przeglądu Sportowego”, Legia ma zamiar płacić zawodnikom maksymalnie 20 tysięcy złotych miesięcznie.

Gracze stołecznego klubu póki co nie przystali na taką propozycję, która dla wielu z nich może ukazać się dość trudna. Spójrzmy bowiem na zarobki takich graczy jak:

Artur Jędrzejczyk – 200 tysięcy złotych miesięcznie

Domagoj Antolić – 150

Marko Vesović – 113

Arvydas Novikovas – 100

Dla „Jędzy” czy Antolicia wiązałoby się to z ogromną redukcją pensji. W przypadku reprezentanta Polski w tym przypadku mowa nawet o 90% niższym wynagrodzeniu. Klub z Warszawy zaproponował swoim podopiecznym maksymalnie 20 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy minimalna kwota wynosiłaby 10 tysięcy. Oczywiście część kwoty należnej zawodnikom zostałaby „zamrożona” i wypłacona za jakiś czas.

Takie decyzje miałaby obowiązywać od marca do czerwca. Legia przewiduje, że piłkarze wrócą do gry na początku lipca, jednak do tego czasu musi dojść do porozumienia z całą drużyną, ponieważ w przeciwnym razie ich kondycja finansowa będzie w fatalnym stanie. Wszystkie zespoły w lidze oczekują także wypłaty ostatniej transzy za prawa telewizyjne. Mowa tutaj o kwocie ponad 20 milionów złotych. Póki co Canal+ milczy w tej sprawie, a jeśli sezon nie zostanie dokończony, to wspomniane pieniądze mogą zwyczajnie przepaść.