Gino Lettieri opuścił listę płac Korony Kielce

Budżet Korony Kielce został nieco odciążony. Klub porozumiał się z Gino Lettierim w sprawie wynagrodzenia, które włoski trener miał otrzymywać do czerwca.

Gino Lettieri prowadził Koronę Kielce w latach 2017-2019. Pod jego wodzą kielczanie rozegrali 88 spotkań i zajmowali kolejno 8. i 10. miejsce na zakończenie sezonu. Formuła wyczerpała się pod koniec lata ubiegłego roku. Wówczas zdecydowano się zatrudnić w miejsce Włocha Mirosława Smyłę.

Według umowy, Korona była jednak zobowiązana do płacenia pensji trenerowi do końca kontraktu. Umowa Lettieriego z kieleckim klubem miała trwać do czerwca 2020 roku.

Jak informuje Radio EM Kielce, w związku z pandemią obie strony zdecydowały się na zawarcie porozumienia. Według powyższego źródła, szkoleniowiec zrzekł się pensji od połowy marca do końca czerwca.