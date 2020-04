Umowa Jerzego Brzęczka przedłużona o rok? Zbigniew Boniek zabrał głos

Wydawało się, że Jerzy Brzęczek w obecnej sytuacji prawdopodobnie przedłuży kontrakt z reprezentacją Polski o rok. W rozmowie z “Super Expressem” Zbigniew Boniek jednak stwierdził, że trener nie może być tego pewny na sto procent.

Jerzy Brzęczek jest trenerem reprezentacji Polski od 2018 roku. Poprowadził kadrę “Biało-czerwonych” w 16 meczach. W tej chwili jego podopieczni mają dobrą passę – wygrali cztery spotkania z rzędu. Ponadto, reprezentacja pod jego wodzą zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Europy z pierwszego miejsca w grupie.

Obecna umowa Jerzego Brzęczka z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wygasa z końcem lipca obecnego roku. Wydawało się jednak, że w związku z przełożonymi Mistrzostwami Europy, kontrakt zostanie przedłużony o rok. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek w rozmowie z “Super Expressem” wyznał, że to jeszcze nie jest takie pewne.

– Miałem zaufanie do Jurka Brzęczka i mam je nadal. Natomiast powiem tak jak Brunner do Klossa: ja zdania nie zmieniłem, ale zmieniły się okoliczności. Pamiętajmy, że jesienią mamy sporo meczów z silnymi rywalami. A co, gdybyśmy przegrywali wysoko? Mecz po meczu? Tak więc spokojnie z tym tematem, czy z długością przedłużenia – stwierdził Zbigniew Boniek.

Przedłużenie umowy z Jerzym Brzęczkiem jest raczej formalnością. Czy jednak PZPN zdecyduje się na przedłużenie umowy o dwanaście miesięcy, czy może krócej? Na razie Zbigniew Boniek ucina spekulacje.

Fot. YouTube