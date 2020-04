Kolejny klub zainteresowany Arkadiuszem Milikiem!

Wiele wskazuje na to, że Arkadiusz Milik w trakcie letniego okna transferowego opuści Napoli. Polak niespecjalnie rozpatruje przedłużenie kontraktu, który obowiązuje do końca sezonu 2020/2021. W związku z tym, ekipa z Neapolu musi poważnie rozważyć sprzedaż napastnika już w tym roku. Kilka zespołów wykazuje zainteresowanie reprezentantem Polski. Do tego grona dołączyło Schalke.

W trakcie obecnej kampanii, Arkadiusz Milik rozegrał łącznie 22 spotkania. Niestety, ponownie 26-latek musiał mierzyć się z problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go z gry w kilku meczach. Tym samym, wynik 12 goli przy takiej liczbie występów, wydaje się całkiem przyzwoitym rezultatem.

Z pewnością mają to na uwadze zespoły, które wykazują zainteresowanie reprezentantem Polski. Według włoskich czy hiszpańskich mediów, napastnika widziałyby w swoich szeregach takie kluby, jak Atletico czy Milan. Sytuację piłkarza obserwują również Juventus oraz Inter.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jak informuje serwis Tuttomercatoweb, kolejną drużyną chętną na pozyskanie zawodnika jest Schalke. Co więcej, zespół z Bundesligi jest w stanie wyłożyć 25 milionów euro. Taka kwota nie przekona jednak przedstawicieli Napoli, którzy oczekują około 35 milionów euro.

Nawet przy kryzysie na rynku, jedna z ekip powinna spełnić wymagania klubu Arkadiusza Milika. 26-latek może zatem zostać jednym z głośniejszych bohaterów letniego okna.