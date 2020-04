Karl-Heinz Rummenigge apeluje o wznowienie rozgrywek!

Spoglądając na poszczególne ligi w Europie, wydaje się, że Bundesliga będzie jedną z pierwszych, która wznowi rozgrywki. Piłkarze powoli wracają do treningów, a federacja przygotowuje nowy plan działania. Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z włoskimi mediami zaapelował, by rząd wydał zgodę na rywalizację.

Już na początku zawieszenia ligi w Niemczech, kilku ekspertów sugerowało, iż niektóre drużyny z pierwszej i drugiej Bundesligi nie będą w stanie przetrwać dłuższej przerwy od gry. W związku z tym, powrót rozgrywek wydaje się niezwykle istotny.

Zespoły powoli wracają do treningów, by zgłosić gotowość do wznowienia zmagań w każdym momencie. Jak na razie, zawodnicy trenują w bardzo małych grupach, przestrzegając wszystkich zasad.

Karl-Heinz Rummenigge, prezes Bayernu w rozmowie z “Corriere dello Sport” wyznał, iż powrót piłki jest niezwykle istotny – Przez trzy dni wznawialiśmy treningi w małych grupach, by przypilnować obostrzeń. Wznowienie ligi 9 maja jest jedną z opcji. Musimy wrócić na boisko z dwóch powodów. Pierwszy z nich to sportowy. Nadal nie zostali wyłonieni mistrz, spadkowicze czy zespoły do europejskich pucharów.

Drugi powód to ekonomia. Prawa telewizyjne mają ogromny wpływ na budżety zespołów. Czekamy zatem na zgodę rządu – zakończył Karl-Heinz Rummenigge.