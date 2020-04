Chelsea gotowa sprzedać N’Golo Kante?

Nikt nie ma raczej wątpliwości, iż N’Golo Kante to jeden z najlepszych defensywnych pomocników na świecie. Problem w tym, że Francuz nie może obecnie występować na swojej nominalnej pozycji w Chelsea. Taki rozwój sytuacji powoduje, iż zarząd “The Blues” skłania się do sprzedaży zawodnika w momencie, gdy do klubu trafi odpowiednia propozycja.

Rola N’Golo Kante została zmieniona już w zeszłym sezonie, a za tą decyzją stoi Maurizio Sarri. Włoski szkoleniowiec postanowił, by były gracz Leicester występował nieco wyżej, niż miało to miejsce chociażby w trakcie rozgrywek 2017/2018. Pomysł Sarriego spotkał się ze sporą krytyką. Wielu ekspertów nie podzielało decyzji trenera. Panowała opinia, iż będąc w nowej roli, N’Golo traci swoje największe walory.

Frank Lampard nie przywrócił jednak Kante na jego nominalną pozycję. Pomocnik dalej występuje w Chelsea bliżej pola karnego rywali. Dodatkowo, Francuz w tym sezonie dość często musi zmagać się z problemami zdrowotnymi. 29-latek wystąpił w osiemnastu ligowych spotkaniach, opuszczając aż jedenaście kolejek.

Trudno zatem nie oprzeć się wrażeniu, iż rola piłkarza w drużynie całkowicie się zmieniła. Dostrzegł to zarząd “The Blues”. Według informacji “Daily Star”, klub z Londynu jest skłonny sprzedać pomocnika, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Umowa Francuza obowiązuje jeszcze przez trzy lata, więc kwota transferu mogłaby wynieść około 100 milionów euro. Zainteresowanie zawodnikiem nie od dziś wykazują takie ekipy, jak PSG czy Real Madryt.