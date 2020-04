Szczegóły obrad PZPN-u: możliwy koniec sezonu, zmiana nazewnictwa lig i problemy z badaniami

Od przeszło tygodnia w mediach pojawia się dość regularnie temat zmiany nazewnictwa lig. Do tej pory byliśmy niemalże przekonani, że ten przepis zostanie w końcu przypieczętowany. Tymczasem doniesienia ze zjazdu PZPN wskazują zupełnie co innego.

Posiedzenie związku trwało wczoraj przez trzy godziny. O czym rozmawiano? Przewodnim tematem był oczywiście koronawirus i wznowienie rozgrywek. Zbigniew Boniek, zgodnie z zaleceniami UEFA, jest za tym, aby rozgrywki dokończyć na boisku. O ile nie będzie to problem w przypadku ekstraklasy, czy pierwszej lub drugiej ligi (większość klubów posiada swoich lekarzy), tak w przypadku tych niższych nie jest tak różowo.

Jednym z problemów rozgrywania sezonu np. w lipcu będą badania lekarskie. Szef Śląskiego związku piłki nożnej na łamach katowickiego „Sportu”, dobitnie wyjaśnił jak wygląda obecny problem:

– Liczyliśmy to: 539 zespołów, mających średnio 20 zawodników, to ponad 10 tysięcy badań. Gdy trwa epidemia, żaden lekarz nie podpisze takiego dokumentu, a zgodnie z rozporządzeniem ministra sportu i turystyki jest niezbędny, by być dopuszczonym do gry – zaznacza Henryk Kula.

Wszystko zatem wskazuje na to, że PZPN jest coraz bardziej przekonany do tego, aby podjąć decyzję o zakończeniu rozgrywek w ligach od czwartej w dół. Związek może to zrobić, ponieważ w świetle prawa odbyło się już 50% spotkań. Wówczas rozgrywki zostałyby zakończone bez awansów oraz spadków.

Jak jednak wygląda sprawa nazewnictwa lig? Już kilka dni temu Zbigniew Boniek potwierdził taki pomysł. Obecny system rozgrywek zawiera poniższy format:

– Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga (złożona z czterech grup), IV liga, klasy okręgowe, klasy A, B, C.

Miałby on zostać zastąpiony w taki sposób:

– Ekstraklasa lub I liga, II liga, III liga, liga międzywojewódzka, liga wojewódzka, klasy okręgowe, A-klasa, B-klasa, C-klasa (opcjonalnie).

Według Kuli jednak ta propozycja nie zyskała przychylności wśród członków obrad, nawet pomimo zapewnień prezesa, że wszystkie sprawy związane z tą zmianą nie spadną na kluby i ligi. Póki co wszystko zostaje zatem po staremu.