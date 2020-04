Co dalej z kontraktami zawodników? “Nikt ich do tego nie zmusi”

Jednym z wiodących pytań, które pojawiają się na temat przedłużonego sezonu są kontrakty zawodników. Jakie bowiem kroki będzie można podjąć co do piłkarzy z umowami do 30 czerwca? Czy wówczas FIFA może nakazać piłkarzom, aby dokończyli sezon w danym zespole?

Na początku tego tygodnia światowa federacja zaproponowała przedłużenie kontraktów do czasu, aż sezon faktycznie się zakończy. Dodatkowo Infantino poprosił o zastosowanie tej samej zasady do zobowiązań, które rozpoczną się wraz ze startem nowego sezonu. Na te słowa postanowił zareagować jeden z prawników sportowych. Nick de Marco, który reprezentuje kluby oraz zawodników od 2002 roku, stwierdził, że gracze będą mieli prawo odejść z zespołu z dniem 1 lipca.

– Z prawnego punktu widzenia nie można ich zmuszać do dalszej gry w klubie. Niezależnie czy to jest FIFA, czy angielska federacja, czy klub. Zawodnik ma wolną wolę i jeśli chce odejść, to wszystko rozbije się o finanse i czy dla niego ma to sens. Zobaczymy zatem krótkoterminowe umowy w oparciu o istniejące warunki wynagrodzeń. Taka opcja nie przypadnie jednak do gustu każdego zawodnikowi.

O ile w przypadku młodszych piłkarzy takie krótkoterminowe kontrakty mają sens, tak w przypadku starszych już nie do końca. Powiedzmy, że przykładowy zawodnik może podpisać ostatnią „wielką umowę” w życiu np. w MLS bądź w innym kraju. Czy z jego perspektywy podpisanie krótkoterminowego zobowiązania ma sens, jeśli od 1 lipca wpłynie mu pensja z nowego klubu? Wszystko się zatem rozbija od sytuacji zawodnika i jego decyzji.