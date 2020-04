Piłkarze Lecha pomagają poznańskim szpitalom

Podczas pandemii koronawirusa wielu piłkarzy próbuje zaangażować się w pomoc pieniężną głównie dla służby zdrowia. Niektórzy jednak działają nieco inaczej i stawiają przede wszystkim na udzielanie pomocy bezpośrednio. W takiej akcji postanowili wziąć udział piłkarze Lecha Poznań – Tymoteusz Puchacz, Kamil Jóźwiak i Mateusz Skrzypczak.

Cała trójka dołączyła do akcji Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz oraz poznańskiego ośrodka Kibice Razem, którzy pomagają szpitalom w walce z koronawirusem. Łącznie te dwa oddziały starają się wspierać służbę zdrowia od 16 marca. Dziś do wolontariuszy postanowili dołączyć zawodnicy, którzy przy ulicy Bułgarskiej pomogli skompletować paczki z żywnością oraz sprzętem.

– Podczas gdy w inni śpiewając głośne “łubu dubu niechaj żyje nam prezes naszego klubu” bawią się w gry na konsolach, zawodnicy Lech Poznań postanowili wesprzeć działania kibiców i zamienili się w wolontariuszy – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku przez profil Kibiców Lecha Poznań.

Grupa postanowiła odwiedzić szpital przy ulicy Długiej, który został zaopatrzony w dodatkową lodówkę, babeczki wielkanocne od jednej z cukierni oraz środki do dezynfekcji. Kibice wraz z zawodnikami pojawili się także w szpitalu onkologicznym w Garbarach oraz na Lutyckiej. Trzeba przyznać, ze to fantastyczny gest ze strony przede wszystkim kibiców oraz piłkarzy. Podczas gdy inni gracze spędzają czas przy konsolach, to Puchacz, Jóźwiak i Skrzypczak udowodnili, że pomóc można nie tylko za pomocą wpłaty pieniędzy.