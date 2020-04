Świąteczne życzenia od Futbol News

Przede wszystkim życzymy Wam dużo zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Spokoju, cierpliwości i rozwagi, bez których w kolejnych tygodniach się nie obejdzie. Czas mamy taki, że trudno myśleć o futbolu, ale mamy nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normalności, a co za tym idzie znowu będziemy debatowali o tym, czy latem dostaniemy wpierdol od Luksemburczyków w drugiej czy trzeciej rundzie eliminacji? Czy bramkarzem numer jeden w reprezentacji powinien być Szczęsny czy Fabiański? Czy wujek Jurek ma na tyle charyzmy, by poprowadzić nas do sukcesów na Euro? Oby takie tematy rozmów wróciły, bo to będzie oznaczało, że wróciła normalność.

Trzymajcie się zdrowo, a w przerwach pomiędzy zakąszaniem mazurka, żurku, czy tradycyjnej jarzynowej zapraszamy na nasze łamy, ponieważ przygotowaliśmy dla was sporą liczbę tekstów, które mamy nadzieję, że umilą wam ten świąteczny czas.

Życzy, redakcja Futbol News