Mario Goetze podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości!

Przed bardzo ważnym wyborem stanął Mario Goetze. Kontrakt niemieckiego zawodnika z Borussią ważny jest tylko do końca zawieszonego sezonu. Zawodnik BVB podjął kluczową decyzję. 27-latek opuści Dortmund w celu poszukiwania nowego wyzwania.

Ofensywna Borussii w kampanii 2019/2020 wygląda niezwykle imponująco. Nic dziwnego, że Mario Goetze nie ma zbyt wielu szans na regularną grę. Niemiec pełni rolę rezerwowego w klubie, co potwierdza zaledwie 500 minut spędzonych na murawach Bundesligi.

Obowiązujący kontrakt do 30 czerwca 2020 roku jasno sugerował, iż Mario najprawdopodobniej pożegna się z zespołem. Piłkarz już podjął decyzję i postanowił podzielić się nią z piłkarskim światem – Chciałbym dzisiaj ogłosić, że po dogłębnym rozważeniu kilku opcji, postanowiłem dokonać istotnej zmiany w sprawie planowania swojej kariery. Świadomie poświęciłem czas na wykonanie tego kroku. To ważna decyzja dla mojej sportowej przyszłości. Nie mogę doczekać się współpracy z Rezą Fazeli i jego agencją ISM (International Soccer Management). Moja sportowa przyszłość zostanie odkryta po powrocie do normalności.

Kilka klubów wykazuje zainteresowanie 27-latkiem. Media łączyły niemieckiego zawodnika z takimi klubami, jak Everton czy West Ham. Istnieje prawdopodobieństwo, że Mario w końcu zawita do Premier League.