Alfabet życzeń dla polskiej piłki

Święta to czas szczególny, a święta w obecnej sytuacji szczególny do kwadratu. Dlatego też szczególne będą życzenia dla polskiej piłki, w których “przejechaliśmy” alfabet od góry do dołu i wyszła nam całkiem zgrabna lista. Dla piłkarzy, dziennikarzy, prezesów, kibiców i wszystkich, którym dobro piłki zajmuje miejsce w sercu.

Ambicji

Zacznijmy od tego, żeby nasza piłka nie była nastawiona przetrwanie. Żeby jednak mieć ambicje, najpierw trzeba rozpocząć od…

Budowy

Zburzyć wszystko jest niezwykle łatwo, bo do tego nie trzeba żadnych planów. Dużo trudniej jest jednak budować, bez względu, co jest naszym celem. Czy to stadion, czy drużyna – żeby budować potrzeba kolejnego czynnika, którym jest…

Cierpliwość

Tutaj za przykład podamy Dariusza Mioduskiego. Wiele razy brakowało mu cierpliwości, ale gdy przetrwał najtrudniejszy okres nie zwalniając – z różnych powodów – Aleksandara Vukovicia, dostał w nagrodę plony tej decyzji. Oby takich sytuacji jak najwięcej. Wtedy jest szansa na…

Długofalowość

Skoro życzyliśmy wyżej cierpliwości w kontekście Legii, więc od razu trzeba powiedzieć, że brak cierpliwości i długofalowego planu to ogólnie domena naszej piłki. Oby to się zmieniło, bo chcemy w końcu do…

Europy

Hasło jasne, jak słońce. Chcemy w końcu zobaczyć zespół z Polski, który osiągnie dobre wyniki na kontynencie. Dlaczego? Dobre wyniki to poprawa…

Finansów

Wiele klubów narzeka na swoją sytuacje, czego przykładami choćby Arka Gdynia i Wisła Kraków. A wszystko dlatego, że zabrakło…

Gospodarności

Ludzie myśleli, że skoro pieniądze są, to będą zawsze. Tak się jednak nie dzieje i trudno dziwić się niektórym sytuacjom, skoro wielu piłkarzy jest najzwyczajniej w świecie przepłacana. Z drugiej strony brakuje…

Hojności

Ale nie na kontrakty dla zagranicznych zawodników, tylko na piłkę młodzieżową. Tam brakuje, a w dłużej perspektywie można zebrać naprawdę spore plony takiej decyzji. W naszych warunkach byłaby to…

Innowacyjność

Stawianie na młodzież i przeznaczanie dużych pieniędzy na piłkarzy w tym kierunku nadal uchodzi za innowacyjne podejście. Przede wszystkim chodzi jednak o zbudowanie szerokiego zaplecza piłkarskiego, które pozwoli podnieść…

Jakość

Nie ma wątpliwości, że bez niej trudno zbudować ciekawy projekt, a bez jakości nie ma na trybunach…

Kibiców

Często i gęsto narzekamy na frekwencje na polskich stadionach. Z drugiej strony wielu kibicuje, co tydzień bez względu na poziom. Właśnie takich kibiców życzymy sobie, jednak czasem przyda się więcej…

Luzu

Piłka to nie jest sprawa życia i śmierci, a mimo tego wydaje nam się, że poziom zadęcia jaki jest w naszym futbolu chyba sięgnął zenitu. I wcale nie chodzi tu o rosyjskich klub. Jak mawiał klasyk – trzeba się trochę wyluzować! Potem jednak włączmy…

Myślenie

O czym? O wszystkim, co najważniejsze. Teraz jest sporo czasu na przemyślenia i wnioski, które mogą zostać wprowadzone w życie po okresie epidemii. Można np. zastanowić się nad strukturą zatrudniania ludzi w klubach i raz na zawsze skończyć z…

Nepotyzmem

Zatrudnianie swoich ludzi, tylko na zasadzie “mierny, bierny, ale wierny” powinno odejść, wraz z epoką, w której ta zasada obowiązywała. To byłby powiew…

Optymizmu

Mimo że czasy niełatwe, to jednak trzeba się przemóc i zobaczyć przyszłość w nieco jaśniejszych barwach. Ale żeby tak było potrzeba…

Planu/ów

Działanie ad hoc niestety nadal dominuje, a przecież są rzeczy, które można i trzeba zaplanować. Tylko później należy przejść do fazy…

Realizacji

Skoro coś planujemy, byłoby miło realizować założenia, krok po kroku. Tak to wygląda np. w Częstochowie, gdzie Raków wygląda na zdrowo prowadzony klub. Kłopot w tym, że brakuje mu…

Stadionu

Być może nie jest to warunek sine qua non do budowania dobrej piłki, ale do pozostania w Ekstraklasie, zgodnie z podręcznikiem licencyjnym jak najbardziej. Zresztą, sytuacja dotyczy nie tylko Rakowa, w końcu miło byłoby zobaczyć lepsze obiekty w Chorzowie, Katowicach, Płocku. W tym wszystkim ważna jest jednak…

Upartość

Jeśli nie jesteś konsekwentny, jeśli nie dążysz do celu, nie masz szans na…

Wygraną

To jest sól futbolu i całego sportu. Gdy jest wygrana, wiele można sobie i komuś wybaczyć. Ale do wygranej, jak i do wszystkiego potrzebujemy…

Zdrowia!

W obecnej sytuacji wszystkie życzenia są ważne, ale pozostają wtórne. Zdrowie jest najważniejsze, co pokazuje obecna sytuacja. Może wszystkiego brakować, ale jeśli najważniejsza wartość naszego życia jest zagrożona, wtedy nie ma niczego!