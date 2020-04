Decyzja o przebudowie stadionu Rakowa na ostatniej prostej. Brakuje jednej decyzji

Pomimo pandemii koronawirusa Raków Częstochowa nie ma zamiaru zaprzestać prac nad nowym obiektem. Stadion Miejski po przebudowie ma być gotowy na rozgrywanie spotkań w ekstraklasie.

Problem ze stadionem Rakowa ciągnął się od początku sezonu. Zespół z Częstochowy nie otrzymał zgody na rozgrywanie meczów u siebie i w związku z tym rundę jesienną oraz wiosenną rozgrywał w Bełchatowie. Według wielu źródeł, PZPN postawił ultimatum klubowi – albo jego stadion będzie spełniał warunki ekstraklasy, albo zostanie karnie zdegradowany. Mimo to wszystko na to wskazuje, że to koniec problemów z wykonawcami i przetargami. Przebudową i rozbudową Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie zajęła się firma InterHall z Katowic.

Z powodu wszechobecnego kryzysu mogliśmy jednak przypuszczać, że pieniądze, jakie obiecało Ministerstwo na ten cel zostaną po części „zabrane”. Ministerstwo Sportu i Turystyki 10 kwietnia potwierdziło jednak przyznanie Częstochowie dotacji na modernizację stadionu w wysokości 10 milionów złotych.

Zgodnie z doniesieniami katowickiego „Sportu” wszystko obecnie leży w rękach prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, który musi złożyć niezbędny podpis. Najbardziej w kontekście rozbudowy stadionu pomógł jednak Marcin Żyłowski, dyrektor departamentu Infrastruktury Sportowej. To on w wielu kwestiach radził ekipie z Częstochowy i pomimo pandemii nie zapomniał jak ważna jest to sprawa dla Rakowa i całego miasta.