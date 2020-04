Powrót PKO BP Ekstraklasy pod koniec maja? Pojawił się wstępny plan! [AKTUALIZACJA]

Już ponad miesiąc wiele europejskich lig nie rywalizuje z powodu koronawirusa. W tym gronie jest oczywiście ekstraklasa, która zawiesiła rozgrywki 13 marca. Obecnie, trwają intensywne rozmowy w kwestii wznowienia rywalizacji. Wstępny plan zakłada powrót na murawę 26 maja.

Spoglądając na sytuacje w poszczególnych krajach, do maja z pewnością nie zobaczymy piłki na żywo w wielu europejskich ligach. Dotyczy to także ekstraklasy. Związek musi jednak intensywnie pracować nad jak najlepszym planem wznowienia zmagań. Według ostatnich doniesień, pojawiły się już początkowe założenia.

Jak informuje Radosław Nawrot z “Gazety Wyborczej”, jest pomysł, by piłkarze ekstraklasy powrócili na boiska 26 maja. Zgoda na grę w tym terminie jest oczywiście zależna od tego, czy w kraju będzie wystarczająco bezpiecznie.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jeśli wszelkie procedury umożliwią wznowienie rozgrywek, to zawodnicy z polskiej ligi muszą przygotować się na bardzo napięty kalendarz. Mecze mogą być rozgrywane co trzy, a nawet dwa dni. Plan zakłada bowiem, iż sezon zostanie w pełni zakończony. Początkowo przypuszczano, że zmagania zostaną skrócone do 30 kolejek.

[Aktualizacja] 10:30

Jak potwierdza Krzysztof Stanowski, pomysł wznowienia rozgrywek pod koniec maja istnieje. Minister Szumowski sam popiera tę sugestię. Oczywiście bez udziału publiczności.