Kluby z Premier League chcą zakończenia sezonu do 30 czerwca!

Cały czas nie rozstrzygnięto kwestii dokończenia rozgrywek w poszczególnych krajach. Dotyczy to także Premier League. Jak informują dziennikarze, wszystkie kluby z najwyższej klasy w Anglii chcą wznowienia ligi. Według ostatnich doniesień, niektóre zespoły apelują, by rozstrzygnięcie kampanii nastąpiło do 30 czerwca. Czy jest to w ogóle możliwe?

Na ten moment nie można wskazać terminu zakończenia rozgrywek. Powoli trwają pracę, by zawodnicy wrócili do normalnych treningów. Biorąc pod uwagę fakt, iż piłkarze nie rywalizowali już przez ponad miesiąc, uzyskanie odpowiedniej sprawności przez graczy może chwile potrwać.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawodnicy rywalizować będą w lipcu czy nawet w sierpniu. Według doniesień Mirror, przynajmniej dziewięć ekip z Premier League chce, by rozgrywki zakończyły się do 30 czerwca. Powodem takiej postawy są nie tylko niejasne sytuacji zawodników z kontraktami do 30 czerwca, ale również kwestie umów sponsorskich, które także kończą się w podobnym terminie.

W związku z tym, na najbliższym szczycie ligi, część zespołów zamierza zasugerować ustalenie nowej formuły zakończenia sezonu, która zawierałaby m.in. skróconą liczbę spotkań. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by władze Premier League pozytywnie rozpatrzyły taki pomysł. Z pewnością zostanie podjęta próba dokończenia wszystkich kolejek.