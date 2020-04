Dobre wieści ws. Gumnego. Kiedy obrońca wróci do gry?

Robert Gumny w ostatnich sezonach regularnie boryka się z problemami zdrowotnymi. W listopadzie obrońca ponownie doznał urazu kolana, przez który pauzuje do dziś. Mimo to powoli pojawiają się pozytywne informacje w sprawie jego powrotu, który jest datowany na początek wznowienia rozgrywek.

21-latek nabawił się kontuzji w listopadzie podczas spotkania z Piastem Gliwice. Zawodnik zszedł z boiska w 68 minucie i od tamtego momentu dochodzi do siebie po operacji. Wydaje się jednak, że powoli wszystko wraca do normy, a Robert z utęsknieniem wypatruje na moment, kiedy wróci na boisko.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi informacjami ekstraklasa ma na nowo rozpocząć grę pod koniec maja. W rozmowie z LECH TV stwierdził, że ma zamiar wziąć udział w okresie przygotowawczym.

– Mam nadzieję, że wezmę w nim udział. Na ten czas jest przewidywany koniec rehabilitacji. Wszystko zależy od kolana. Ja się staram prowadzić jak najlepiej. Granie co trzy dni? Na pewno potrzebujemy zawodników na zmianę i z odpowiednią świeżością, ponieważ to pomoże w osiągnięciu dobrego wyniku.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Wygląda więc na to, że powrót Roberta do zdrowia jest na ostatniej prostej. Do tej pory występ defensora w tym sezonie stał pod znakiem zapytania, a ze względu na przerwę w rozgrywkach, jako rozbrat z futbolem przypadnie zaledwie na kilkanaście ligowych kolejek.