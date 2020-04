Właściciel Brescii zakażony koronawirusem

Massimo Cellino, który jest właścicielem Brescii, przyznał w rozmowie z włoskimi mediami, iż jest zakażony koronawirusem. Test okazał się pozytywny także u córki Cellino. Przedstawiciel ekipy z Serie A niejednokrotnie apelował, że wznowienie rozgrywek nie może nastąpić.

O zakażeniu Massimo poinformował w trakcie rozmowy z La Repubblica – Byłem w Cagliari na kilka dni, po tym jak przez trzy tygodnie przechodziłem kwarantannę w Brescii. Poszedłem do szpitala, by zrobić testy. Media dowiedziały się, że moja córka ma pozytywny test, natomiast u syna okazał się negatywny. U mnie właśnie to nadeszło.

Objawy, które się pojawiły, to przede wszystkim nadmierne zmęczenie oraz ból kości. To absurdalne, że dyskutujemy na temat wznowienia rozgrywek. Jesteśmy szczęściarzami, ja mam willę w Cagliari oraz jedną w Miami, ale jest dziewięć milionów Włochów, którzy żyją na granicy ubóstwa.

Kraj powinien bardziej starać się zatroszczyć o takie osoby. Czek w wysokości 600 euro niewiele da. Jest mi wstyd, gdy widzę brak wrażliwości rządu. Poważnie zastanawiam się nad brytyjskim paszportem – oznajmił Cellino.

Z pewnością Brescia nieprzychylnie będzie spoglądać na wznowienie rozgrywek. Jak na razie, żaden termin nie został podany.

Fot. YouTube/Rob O’Neill