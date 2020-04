Real Madryt dokończy sezon w ośrodku treningowym?

Jak informuje “Cadena COPE”, jeśli LaLiga podejmie decyzję o wznowieniu rozgrywek, Real Madryt może nie zagrać na Santiago Bernabeu. Wiele wskazuje na to, że zespół będzie kontynuować ligę na swoich obiektach treningowych.

Hiszpania jest państwem Europy, które najbardziej odczuło pandemię koronawirusa. Liczba zakażeń w tym kraju przekroczyła 200 tysięcy osób, z czego odnotowano 20 tysięcy zgonów.

Kiedy LaLiga wróci? Możliwe, że rozgrywki wrócą dopiero latem. Wiele wskazuje na to, że nawet gdy liga zostanie wznowiona, to bez udziału kibiców. Kluby nie chcą bowiem narażać kibiców, patrząc na to, że sytuacja w kraju jest wciąż niestabilna.

W przypadku powrotu rozgrywek bardzo możliwe, że Real Madryt nie zagra na Santiago Bernabeu, a na obiektach treningowych w Valdebebas. Powodów podjęcia takiej decyzji byłoby kilka. Po pierwsze, klub zaoszczędzi na przygotowaniu stadionu do rozgrywek. Poza tym, piłkarze uważają, że gra na mniejszym obiekcie będzie dla nich bardziej komfortowa niż przy pustych trybunach. Poza tym, Real Madryt mógłby w tym czasie wdrożyć prace remontowe na Santiago Bernabeu.

Nie wiadomo jednak, jak by to wyglądało od strony realizacji oraz praw telewizyjnych. Estadio Alfredo Di Stefano w Valdebebas może pomieścić 6 tysięcy osób o swoje mecze rozgrywają na nim piłkarze rezerw. Trudno jednak stwierdzić, czy warunki stadionu pozwalają na to, by transmisja przebiegała bez zarzutu.

Fot. Wikipedia