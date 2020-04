Kluby Serie A chcą pozwać krajowe telewizje

Temat praw telewizyjnych w obliczu pandemii koronawirusa jest regularnie dyskutowany w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Problemy mają także w Serie A, gdzie właściciele praw nie mają zamiaru zapłacić klubom za cały sezon.

Według „Corriere dello sport”, wszystkie drużyny chcą z tego powodu pozwać Sky, DAZN i IMG, jeśli nie otrzymają całości pieniędzy. Zgodnie z informacjami dziennika, stacje poprosiły o rozłożenie lub przynajmniej opóźnienie płatności ostatniej raty pakietu, która jest wyceniana na 233 milionów euro.

Pierwsze próby rozmów z trzema firmami nie przyniosły żadnych rezultatów. Kluby nie mają zamiaru bowiem negocjować, ponieważ pieniądze z praw telewizyjnych są główną częścią ich rocznego budżetu i bez tych dochodów mogą popaść w kłopoty finansowe.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jak widać negocjacje z właścicielami praw w wielu najlepszych ligach nie należą do najłatwiejszych. Canal+ poinformowało już we Francji, że nie zapłaci ostatniej transzy, a podobne doniesienia słyszymy także z Anglii. Najbliżej do porozumienia są niemieckie kluby, które za pomocą DFL rozmawiają już ze Sky i innymi operatorami.