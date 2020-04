Barcelona zawiesza rozmowy w sprawie kontraktu Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen to z pewnością jeden z lepszych graczy Barcelony w ostatnich sezonach. Niemiec niejednokrotnie ratował swój zespół przed utratą gola. Nic dziwnego, że “Duma Katalonii” zamierza przedłużyć obecną umowę piłkarza. Według ostatnich doniesień mediów, rozmowy w sprawie kontraktu zostały zawieszone. Czy wykorzystają to inne kluby?

Ter Stegen związany jest z zespołem do 2022 roku. Wydaje się zatem, iż Barcelona ma jeszcze chwilę czasu, by uzgodnić dalszy pobyt golkipera w drużynie. Niektórzy dziennikarze sugerowali jednak wielokrotnie, iż Niemiec może wykazać chęć zmiany zespołu, jeśli wpłynie do klubu ciekawa oferta finansowa.

Ekipa z Camp Nou zamierza zapobiec takiej sytuacji, dlatego od jakiegoś czasu zarząd “Dumy Katalonii” prowadził rozmowy z przedstawicielami bramkarza. Tematem dyskusji był oczywiście nowy kontrakt ter Stegena.

Jak informuje “Sport”, Barcelona zawiesiła negocjacje. Wszystko za sprawą niepewnej sytuacji klubu, a dokładniej kwestii finansowej. Nie można wykluczyć, że przerwę w rozmowach wykorzystają inne europejskie zespoły. Marc-Andre ter Stegen łączony jest z takimi drużynami, jak Manchester City, Bayern czy Chelsea.