Ronaldinho o pobycie w więzieniu.”Byliśmy tym zaskoczeni”

Na początku kwietnia Ronaldinho wraz ze swoim bratem Roberto de Assisem opuścił więzienie w Paragwaju. Obecnie Brazylijczyk tuż po wpłaceniu kaucji w wysokości 1,6 miliona dolarów przebywa w domowym więzieniu. To jednak nie koniec postępowania karnego, ponieważ zamiana na areszt domowy tak naprawdę niczego nie zmienia.

Były piłkarz Barcelony podczas pobytu w więzieniu miał za sobą rzesze wielu fanów, a jego poczynania sportowe w zakładzie karnym śledziło wiele osób w mediach społecznościowych. Aktualnie były zawodnik mieszka w jednym z hoteli w stolicy Paragwaju. Dziś udzielił pierwszego wywiadu po opuszczeniu więzienia.

– Nigdy nie wyobrażałem sobie, że coś takiego może mi się przytrafić, to był wielki cios. Przyjechałem do Paragwaju, aby uruchomić kasyno online. Wszystko, co robimy, podlega umowom, którymi zarządza mój brat. Byliśmy absolutnie zaskoczeni, gdy dowiedzieliśmy się, że dokumenty, które mieliśmy były nielegalne. Od tego momentu naszym zamiarem była zawsze współpraca z sądami w celu wyjaśnienia faktów.

– Mój czas w więzieniu? Wszyscy powitali mnie bardzo życzliwie. Mogłem grać w piłkę nożną, podpisywać autografy i pozować do zdjęć. No cóż, to część mojego życia.

Paragwajskie organy ścigania badają występki braci pod kątem prania pieniędzy, po tym jak stwierdzono, że używali fałszywych paszportów, aby wykorzystać je do nielegalnych inwestycji.