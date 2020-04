UEFA przekaże pieniądze wszystkim federacjom. Ile otrzyma PZPN?

W 2004 roku UEFA uruchomiła program HatTrick, który miał za zadanie pomóc europejskim federacjom w trudnych chwilach. Przez kilka lat te fundusze w większej części były „zamrożone”. W obliczu pandemii koronawirusa przyszedł jednak czas, aby je dobrze wykorzystać.

Dzięki temu UEFA przekazała już 236,5 miliona euro wszystkim 55 stowarzyszeniem członkowskim. Swoje pieniądze naturalnie otrzyma także PZPN. Jaka to będzie kwota?

– Nasz sport stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem wywołanym kryzysem COVID-19. UEFA chce pomagać swoim członkom, aby te reagowały i miały odpowiednie do tego narzędzia. Uważam, że jest to odpowiedzialna decyzja, aby pomóc w jak największym stopniu. Jestem dumny z jedności, jaką przejawia futbol podczas tego kryzysu. Bez wątpienia piłka nożna za jakiś czas wróci do normalności – stwierdził prezydent UEFA, Aleksander Ceferin.

Jak to wygląda konkretnie w liczbach? Każdy związek otrzyma po 4,3 miliona euro, które zostaną wypłacone na pozostałą część obecnego sezonu. Część funduszy zostanie wykorzystana w przyszłości, jeśli dany członek europejskiej federacji uzna za stosowne pobranie tej kwoty w celu załatania dziur po kryzysie.