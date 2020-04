Zamieszanie we Francji. PSG i Lyon z ogromnym problemem

Wczoraj dość niespodziewanie francuski rząd podążył za przykładem Holandii i zabronił jakichkolwiek imprez sportowych co najmniej do września. Naturalnie wiąże się to z zakończeniem piłkarskich rozgrywek we Francji. Jak będzie to jednak wyglądało w kontekście występów PSG w obecnej edycji Ligi Mistrzów?

Oczywiście nadal nie wiemy, kiedy i czy w ogóle Champions League ruszy do gry. Mimo to Paryżanie awansowali do ćwierćfinału po pokonaniu Borussii Dortmund i z pewnością zechcą kontynuować swoją przygodę w tych rozgrywkach. Tymczasem zalecenia rządu sprawiają, że spotkania piłkarskie nawet bez obecności kibiców są niedozwolone.

Prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi zabrał już głos w tej sprawie i skomentował zaistniałą sytuację.

– Oczywiście szanujemy decyzję rządu francuskiego. Planujemy rywalizować w Lidze Mistrzów za zgodą UEFA – gdziekolwiek i kiedykolwiek się to odbędzie. Jeśli nie będzie można zagrać we Francji, rozegramy nasze mecze za granicą, oczywiście z utrzymaniem bezpieczeństwa dla zawodników i całego naszego klubu.

Lyon, kolejna francuska drużyna, która pozostała w turnieju, jeszcze nie ujawniła swoich planów dotyczących rywalizacji, ale prawdopodobnie podążą za przykładem mistrza Ligue 1. Obie ekipy dodatkowo będą zapewne nieprzygotowane do gry w LM po tym jak ich liga została już zawieszone. O ile ich rywale z Niemiec, Anglii czy Hiszpanii nadal mają nadzieję na mecze w krajowych ligach, tak PSG czy Lyon na pewno nie będą mieli okazji na takie przygotowanie.