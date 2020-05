Zbliża się koniec kwarantanny. Które ligi wrócą, a które nie?

W związku z pandemią koronawirusa większość lig na świecie podjęła decyzję o zawieszeniu. W ostatnim czasie część z nich ogłosiła powrót, aczkolwiek niektóre rozgrywki zostały całkowicie odwołane. Jak wygląda obecnie sytuacja wznowienia PKO Ekstraklasy i czołowych europejskich lig?

Polska

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, PKO Ekstraklasa wróci 29-31 maja. Taką decyzję ogłosił w zeszłą sobotę premier Mateusz Morawiecki. Część zespołów najwyższej ligi już wznowiła bądź wznowi treningi w ciągu najbliższego tygodnia. W związku z tym, zawodnicy nie tylko ekstraklasy, ale również I i II ligi zostali już wezwani przez kluby. Sporo piłkarzy już w tej chwili znajduje się w izolacji, która ma potrwać dwa tygodnie.

Po przejściu pierwszego etapu, wszyscy piłkarze zarówno ekstraklasy, jak i dwóch niższych lig przejdą testy na obecność koronawirusa. Nie podjęto jeszcze decyzji o rodzaju testów, jednak jest pewne, że zostaną one ufundowane przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Spotkania będą się odbywać oczywiście bez udziału kibiców. Nie wiadomo również, jak będzie wyglądać sytuacja akredytacji dziennikarskich na spotkania najwyższych klas rozgrywkowych. Możliwe, że dostęp do spotkań będą mieć jedynie biura prasowe klubów oraz telewizje, które nabyły wcześniej prawa do transmisji.

Anglia

W marcu spekulowano, że powrót Premier League będzie możliwy 1 czerwca. Cały czas pojawiały się pogłoski o całkowitym odwołaniu sezonu, bez przyznania mistrzostwa i spadków. Wiele wskazuje jednak na to, że rozgrywki mogą wrócić prawie dwa tygodnie po wcześniej zakładanym terminie, 13 czerwca.

Liga w tej chwili pracuje nad dopracowaniem szczegółowego planu treningów dla wszystkich zespołów. Ponadto mają powstać wytyczne odnośnie do kwestii logistycznych. Mówi się o tym, że władze ligi rozważają pomysł dodatkowych szatni, żeby zwiększyć odstęp między piłkarzami. Poza tym, jeszcze nie ustalono, ile osób miałoby uczestniczyć w spotkaniach. Liczba jest ważna, gdyż określi, ile testów na koronawirusa będą musiały zapewnić władze ligi.

Rozgrywki miałyby potrwać do 27 lipca. To może oznaczać, że przerwa między sezonami będzie trwać miesiąc. To daje małe szanse na to, że piłkarze znajdą czas na wakacje albo że zespoły wyruszą na zagraniczne tournee.

Hiszpania

To państwo najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa w Europie. Według oficjalnych danych Światowej Organizacji Zdrowia, liczba zakażeń w Hiszpanii wynosi ponad 236 tysięcy osób, z czego 24 tysiące zmarły. Sytuacja w kraju wciąż nie jest stabilna, jednak LaLiga rozważa przywrócenie rozgrywek w czerwcu.

Pierwszą możliwą datą powrotu ligi hiszpańskiej jest 6 czerwca. Zarząd ligi zakładał , że epidemia może się do tego czasu nie uspokoić, dlatego kolejnym terminem jest 28 czerwca.

Wiele klubów ze względu na obecną sytuację wciąż boi się o zdrowie swoich piłkarzy. Według prezesa LaLiga, drużyny nie będą miały jednak wyboru, jeśli decyzja o wznowieniu zostanie podjęta.

– Jeśli klub odmówi gry, gdy władze stwierdziły, że jest w porządku, przegrają mecze [walkowerem] – stwierdził niedawno prezes rozgrywek LaLiga, Javier Tebas.

Krajowa Rada Sportu skonsultowała sprawę z tamtejszym Ministerstwem Zdrowia. Obie strony doszły do wniosku, że piłkarze już wkrótce będą mogli wrócić do przygotowań z zespołem. Między 5 a 7 maja wszyscy piłkarze, trenerzy, sztaby medyczne i działacze przejdą testy na obecność koronawirusa. 48 godzin po otrzymaniu negatywnego wyniku testu, zawodnicy będą mogli wznowić treningi. To oznacza, że LaLiga może wrócić jeszcze na początku czerwca.

Włochy

To drugie, obok Hiszpanii, najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa państwo Europy. Zdania na temat powrotu rozgrywek we Włoszech są podzielone. Jeszcze na początku marca zakładano, że Serie A zostanie rozstrzygnięta w play-offach, w których wezmą udział cztery czołowe zespoły ligi. Całkiem niedawno pojawiły się spekulacje, według których treningi miały wrócić 4 maja. Obecnie jednak niewiele na to wskazuje.

Przeciwko wznowieniu rozgrywek są zarówno prezesi wielu klubów Serie A oraz niższych lig. Również minister sportu w tej chwili nie zamierza wydawać pozwolenia na wznowienie meczów.

– Droga do wznowienia rozgrywek jest mało realna. W najbliższych dniach wielu prezesów klubów Serie A najprawdopodobniej będzie prosić o zakończenie sezonu na obecnym etapie. – stwierdził członek włoskiego rządu.

Jednym z powodów, dla których rozgrywki na Półwyspie Apenińskim mogą być odwołane, jest liczba przypadków zakażeń wśród piłkarzy. Koronawirus został zdiagnozowany u zawodników m.in. Juventusu, Sampdorii, Fiorentiny, a także w niższych ligach. Nawet jeśli treningi wrócą zgodnie z planem, Serie A niekoniecznie podejmie decyzję o wznowieniu rozgrywek.

Niemcy

Bundesliga miała wrócić 9 maja, aczkolwiek prawdopodobnie ten termin zostanie przesunięty. Czwartkowe obrady Angeli Merkel oraz ministrów sportu ze wszystkich landów miały przynieść ostateczną decyzję. Rządzący postanowili jednak ją odroczyć do następnej narady, która będzie mieć miejsce 6 maja.

To oznacza, że Bundesliga raczej nie wróci już 9 maja. Kluby musiałyby bowiem zadbać o odpowiednie warunki, a wszystkie osoby przejść testy na obecność koronawirusa. Samo wznowienie rozgrywek w Niemczech już w maju wydaje się jednak realne.

Jednym z klubów, który protestuje przeciwko wznowieniu ligi jest Mannheim. Zespół zajmuje w chwili obecnej 2. miejsce w 3. Bundeslidze i jest na dobrej drodze do awansu. W ubiegłym tygodniu klub wydał jednak oświadczenie, w którym sprzeciwia się powrotowi rozgrywek już 9 maja. Jednym z głównych powodów jest śmierć ojca piłkarza pierwszego zespołu właśnie z powodu koronawirusa.

Liga niemiecka była pierwszą w Europie, która założyła, że przed wznowieniem ligi będą konieczne testy na koronawirusa. Obecność Covid-19 będzie sprawdzana u piłkarzy, trenerów, sztabu medycznego oraz działaczy.

Francja

Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że liga francuska wznowi spotkania 17 czerwca. Wtorkowa decyzja rządu jednak skomplikowała możliwość powrotu rozgrywek. Wszystkie zawody sportowe w kraju zostały bowiem anulowane do września. To oczywiście oznacza koniec sezonu w Ligue 1, a także innych francuskich ligach.

Największym problemem było rozstrzygnięcie. Obrady władz ligi na ten temat mają rozpocząć się w czwartek. Dyskusji zostanie poddany m.in. pomysł prezesa Olympique Lyon, Jeana-Michela Aulasa, który zaproponował rozegranie play-offów bez udziału kibiców.

– Uważam, że istnieje alternatywny sposób, aby zakończyć ten sezon serią play-offów w górnej i dolnej części tabeli. Mogłyby się odbyć w sierpniu lub nawet w lipcu bez udziału publiczności. Nie musimy się spieszyć – stwierdził prezes Lyonu.

Władze Ligue 1 ostatecznie zadecydowały, że o końcowej tabeli zadecyduje stosunek punktów do liczby rozegranych spotkań. Tym samym mistrzostwo Francji zdobyło Paris Saint-Germain, a awans do Ligi Mistrzów wywalczyli Olympique Marsylia i Rennes. Tymczasem ligę opuściły Amiens i Toulouse, których zastąpią Lorient i Lens. Ligue 2 rozstrzygnięto na tych samych zasadach.

Holandia

Władze ligi holenderskiej jako pierwsze w Europie postanowiły przedwcześnie zakończyć sezon. Tamtejszy rząd podjął decyzję o braku imprez sportowych do września, co wymusiło odwołanie wszelkich rozgrywek, w tym również Eredivisie.

Kontrowersje budzą jednak jej rozstrzygnięcia, a w zasadzie ich brak. Nikt nie sięgnął bowiem w sezonie 2019/2020 po mistrzostwo, nikt nie spadł ani nie awansował. ADO Den Haag czy Waalwijk, które traciły do utrzymania dość dużo punktów mogą mówić o sporym pechu, jednak na przeciwnym biegunie jest Cambuur-Leeuwarden. Zespół zajmował pewne pierwsze miejsce na drugim poziomie rozgrywek Holandii i w zasadzie tylko kataklizm mógł mu przeszkodzić w awansie. Tymczasem odwołanie rozgrywek sprawiło, że drużyna pozostanie w Keuken Kampioen Divisie.

Kto wciąż gra, a kto zakłada powrót rozgrywek?

Europa

Austria – data wznowienia rozgrywek nieznana, ale zespoły już trenują. Możliwe, że liga wróci w połowie maja.

Belgia – podjęto wstępną decyzję o zakończeniu sezonu, ostateczna ma zapaść w przyszłym tygodniu.

Białoruś – rozgrywki trwają

Chorwacja – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana.

Czechy – wznowienie ligi prawdopodobnie 8 czerwca, drużyny już trenują.

Dania – liga zostanie wznowiona prawdopodobnie w połowie maja.

Finlandia – rozgrywki wrócą najwcześniej 31 maja.

Grecja – rozważany powrót rozgrywek 6 czerwca.

Islandia – wznowienie ligi prawdopodobnie 14 czerwca, federacja czeka na decyzję rządu.

Izrael – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana.

Kazachstan – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana.

Łotwa – rozgrywki mogą wrócić w maju.

Norwegia – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana.

Portugalia – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana, rozmowy na ten temat trwają.

Rosja – możliwe wznowienie ligi między 21 a 28 czerwca.

Rumunia – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana.

Słowacja – data wznowienia rozgrywek nieznana, ale zespoły już trenują.

Szkocja – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana. Część klubów chce przedwcześnie zakończyć sezon.

Szwajcaria – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana.

Szwecja – możliwe wznowienie rozgrywek na początku czerwca, mecze towarzyskie już się odbywają.

Turcja – rozważany powrót 12-14 czerwca.

Ukraina – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana. Prezes federacji na razie zapewnił, że liga oraz krajowe puchary zostaną dokończone.

Węgry – data wznowienia rozgrywek pozostaje nieznana.

Wyspy Owcze – powrót rozgrywek zatwierdzony. Liga wróci 9 maja.

Inne ligi

Argentyna – liga zakończona.

Australia – liga zawieszona do końca maja, prawdopodobnie wróci w czerwcu.

Brazylia – w tej chwili wszystkie kluby przechodzą testy na obecność koronawirusa. Rozgrywki powinny wrócić na początku czerwca.

Chiny – mecze Super League powinny wrócić na początku lipca. Początkowo zakładano powrót w maju, ale władze ligi postanowiły się wstrzymać

Korea Południowa – wznowienie rozgrywek 8 maja przy zamkniętych trybunach.

Japonia – rozważany powrót w maju.

Meksyk – rozgrywki powinny wrócić na przełomie czerwca i lipca.

Nikaragua – rozgrywki trwają, bez udziału kibiców.

Tadżykistan – liga zawieszona przez najbliższe dwa tygodnie.

Tajwan – rozgrywki trwają.

Turkmenistan – rozgrywki wznowione w tym tygodniu.

USA – planowany powrót 8 czerwca, decyzja nie jest jeszcze podjęta.