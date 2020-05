Bundesliga wróci na początku maja? Decyzja odroczona

Powrót Bundesligi jeszcze nie jest pewny. Chociaż wiele wskazywało na powrót rozgrywek 9 maja, decyzja została odroczona.

Bundesliga była pierwszą ligą, która zakładała powrót meczów pod warunkiem testów na obecność koronawirusa. Mieliby być poddani nim piłkarze, trenerzy, sztab medyczny oraz działacze.

Początkowo wirusolodzy oraz ministrowie sportu większości landów byli zgodni co do powrotu rozgrywek. Przeciwko wznowieniu protestowali jednak działacze niektórych klubów. Jednym z nich był wicelider 3. Bundesligi, Mannheim. Ojciec jednego z piłkarzy tego zespołu zmarł z powodu koronawirusa, co było bezpośrednią przyczyną protestu.

Czwartkowe obrady Angeli Merkel oraz ministrów sportu ze wszystkich landów miały przynieść ostateczną decyzję. Rządzący postanowili jednak ją odroczyć do następnej narady, która będzie mieć miejsce 6 maja.

To oznacza, że Bundesliga raczej nie wróci już 9 maja. Kluby musiałyby bowiem zadbać o odpowiednie warunki, a wszystkie osoby przejść testy na obecność koronawirusa. Samo wznowienie rozgrywek w Niemczech już w maju wydaje się jednak realne.