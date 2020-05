FIFPro reaguje na decyzję PZPN w sprawie jednostronnego zerwania kontraktu

Spore oburzenie wzbudziła decyzja władz Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika. Piłkarz nie może teraz zerwać kontraktu, jeżeli przez dwa miesiące nie otrzyma wypłaty. Na taki krok gracz może zdecydować się dopiero po czterech miesiącach. Z nowymi przepisami nie zgadza się oczywiście PZP. Zawodników poparła także FIFPro.

Kryzys wywołany koronawirusem stawia kluby w nieciekawej sytuacji. Wiele zespołów ma poważne problemy finansowe. W związku z tym, PZPN wyciągnął pomocną dłoń do drużyn, zmieniając przepisy w sprawie jednostronnego zerwania kontraktu.

Do marca tego roku, piłkarz miał prawo zerwać umowę z winy klubu, jeżeli przez dwa miesiące nie otrzymywał wynagrodzenia. Po decyzji PZPN, potrzebne są cztery miesiące. PZP postanowił skierować się do Ministerstwa Sportu, by uchylił postanowienie.

Zawodnicy mogą także liczyć na wsparcie międzynarodowej federacji. FIFPro zakomunikowała, iż potępia decyzję polskiego związku oraz apeluje o odrzucenie pomysłu.