“Bild” podał szczegóły odejścia Zalazara z Korony

Jak informuje “Bild”, Rodrigo Zalazar już nie wróci do Korony Kielce. Jak się okazało, klub zakończył jego wypożyczenie bez uprzedzenia.

20-letni Urugwajczyk trafił do Kielc w letnim oknie transferowym w ubiegłym roku. Korona wypożyczyła go z Eintrachtu Frankfurt, z którym wciąż jest formalnie związany. Podczas pobytu w Polsce, Zalazar wystąpił w ośmiu meczach ekstraklasy. Nie zagrzał miejsca w składzie na dłużej i sztab szkoleniowy zesłał go do rezerw.

Rodrigo Zalazar od samego początku przygody z Koroną był postacią dość kontrowersyjną. W sierpniu ubiegłego roku w mediach społecznościowych krążyły zdjęcia z jego urodzin, które świętował w… Auschwitz-Birkenau. Z kolei na boisku zasłynął bezsensownym faulem na czerwoną kartkę w meczu z Cracovią.

Jak informuje “Bild”, Rodrigo Zalazar już nie wróci do Korony. Piłkarz nie zgodził się na obniżkę pensji w związku z zawieszeniem rozgrywek. W związku z jego zachowaniem, klub postanowił podjąć taką decyzję bez wcześniejszego uprzedzenia.

Piłkarz w ostatnim czasie nie przebywał w Polsce. Po wybuchu pandemii, wyjechał do rodziny w Hiszpanii. Nie wiadomo, kiedy piłkarz wróci do Frankfurtu.

Fot. YouTube