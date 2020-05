Z Jagiellonii do ligowego rywala

Problemy finansowe wielu klubów sprawiają, że obecnie trudno wyobrazić sobie jak będzie wyglądał rynek transferowy w polskiej ekstraklasie. Możliwe, że kluby będą bazować głównie na wolnych transferach i swoich wychowankach. Pokazuje to między innymi przykład Zagłębia Lubin, który za jakiś czas może wzmocnić się nowym graczem.

Zgodnie z informacjami Łukasza Gikiewicza, nowym nabytkiem zespołu z Lubina będzie Jakub Wójcicki. Zawodnikowi Jagiellonii wraz z końcem czerwca kończy się kontrakt w Białymstoku i najprawdopodobniej znalazł już nowego pracodawcę.

31-latek miałby zastąpić Alana Czerwińskiego, który w styczniu sfinalizował swój letni transfer do Lecha Poznań. Z pewnością dla „Miedziowych” będzie to spora strata, ponieważ Czerwiński jest jednym z najlepiej asystujących obrońców w lidze.

Jeśli chodzi z kolei o Wójcickiego, to na pewno nie jest to ligowy top, a wychowankowi Znicza Pruszków raczej bliżej do końca kariery aniżeli nagłej eksplozji talentu. Mimo to w aktualnym trudnym okresie nawet takie wzmocnienia powinny ucieszyć kibiców z Lubina.