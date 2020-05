Pierwszy krok ku wznowieniu sezonu w Serie A

Rozmowy w sprawie wznowienia sezonu Serie A trwają w najlepsze. Wczoraj 20 klubów najwyższej klasy rozgrywkowej zdecydowało, że liga powinna zostać wznowiona. Wszystko zatem stoi na najlepszej drodze, aby kontynuować zmagania.

Z tego względu pierwsze kluby rozpoczynają przygotować się do treningów. Jako pierwszy klub, który ogłosił, że wraca do zajęć jest Sassuolo. Region Emilia-Romagna poinformował na początku tego tygodnia, że zawodowe ​​kluby piłkarskie mogą wznowić działalność sportową, zgodnie z zachowaniem dystansu społecznego.

Parma oraz SPAL nadal czekają aż rząd i włoski rząd dojdą do porozumienia w sprawie tzw. protokołu zdrowotnego, ale Sassuolo nie ma zamiaru czekać i już od poniedziałku gracze wrócą na obiekty treningowe. Na początku oczywiście w grupach.

– Gracze będą mieli dostęp tylko do boisk, zgodnie z zasadami dystansu społecznego, a dostęp do obiektów wewnętrznych (szatni, siłowni i biur) będzie zabroniony. Piłkarze wezmą udział w indywidualnych sesjach, które odbędą się rano, od poniedziałku do piątku, z wykorzystaniem trzech boisk i sześciu graczy na godzinę zajęć (jeden gracz na każdą połowę boiska). Nadzór medyczny będzie dostępny jedynie w nagłych wypadkach.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Napoli otrzymało również pozwolenie na wznowienie sesji treningowych od 4 maja, ale klub jeszcze tego nie potwierdził.