Najstarsze Derby Ślaska wirtualnie, ale z prawdziwym wsparciem kibiców

Wiele klubów, a co za tym idzie, osób pracujących w nich mocno odczuło obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Ale od czego są kibice? Od tego, żeby pomagać! Wszelakich inicjatyw, jak Polska długa i szeroka, nie brakuje, a kolejną z nich jest pomysł kibiców Polonii Bytom, którzy organizują… wirtualny mecz derbowy!

Tuż przed weekendem majowym Stowarzyszenie Kibiców Klubu Polonia Bytom ogłosiło na swoim fanpage’u na Facebooku informacje o Najstarszych Derbach Śląska, które miały się odbyć 23 maja w Bytomiu. Obecna sytuacja uniemożliwia rozegranie meczu dwóch zasłużonych dla polskiej piłki drużyn, ale fani z Bytomia wymyślili coś kapitalnego.

UWAGA‼W nawiązaniu do drastycznych ⬇️ obniżek wynagrodzeń 💵 pracowników i zawodników Polonia Bytom jako Stowarzyszenie… Gepostet von Stowarzyszenie Kibiców Klubu Polonia Bytom am Donnerstag, 30. April 2020

Sprzedaż wejściówek na wirtualne derby! Zysk z całej akcji biletów-cegiełek zostanie przeznaczony na wsparcie dla obu klubów. – Nasza pomoc będzie obejmowała wszystkich pracowników klubu. W zależności od potrzeb i tego, jakimi pieniędzmi będziemy dysponować, rozdzielimy środki według pracowników i piłkarzy – opowiada nam Marcin Kozera, skarbnik Stowarzyszenia Kibiców Klubu Polonia Bytom.

Kibice z Bytomia mają dwie możliwość – albo bilet na “Olimp”, czyli tam, skąd jest prowadzony doping na meczach bytomskiej ekipy za 10 zł, albo bilet na sektor rodzinny za 30 zł. Jednak fani poszli jeszcze dalej i umożliwili kupno biletów kibicom gości, za 10 złotych, które wesprze ich klub!

– Przed rozpoczęciem akcji kontaktowaliśmy się z Ruchem Chorzów i oni byli zainteresowani taką formą współpracy. Każdy klub ma swój oddzielny system płatności i można wybrać, jaką metodą i dla kogo się kupuje. To jest też forma rywalizacji. My publikujemy w swoich mediach społecznościowych sprzedaż, oni w swoich i to się napędza. Przygotowaliśmy 6000 biletów dla nas i 2000 dla Ruchu. Jednak, jeśli wszystko zostanie wykupione, wirtualnie “otworzymy” kolejne sektory – mówi Kozera.

Sprzedaż ruszyła bardzo dobrze. Kibice Ruchu już w pierwszej dobie wykupili 400 biletów, a fani Polonii po niecałych 48h od startu akcji przekroczyli granicę 1000 wejściówek! Zakładając, że sprzedawane był nawet te najtańsze, to sympatycy Czerwono-Niebieskich zebrali przynajmniej 10 tysięcy złotych, co w obecnej sytuacji powinno być znaczącą kwotą, zwłaszcza z perspektywy III-ligowca. – Wczoraj wieczorem sprawdzałem i już 1700 biletów poszło! Poza tym wysłaliśmy ofertę sponsorską, są różne pakiety. Korzystają z tego osoby prywatne i firmy. Wszyscy chcą pomóc Polonii – doprecyzował Kozera.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

– Dobre jest to, że każdy może kupić dowolną liczbę biletów, ile zechce, ile może. Poza tym mamy sygnały, że są nasi kibice w Niemczech, którzy planują zakupić wejściówki. Niektórzy fani zbierają na dzielnicach, w fan-clubach i dopiero później będą nabywać większą liczbę – kończy Kozera.

Od naszej redakcji wielkie brawa za akcje i… zachęta do wzięcia w niej udziału dla wszystkich tych, którym dobro obu ekip leży na sercu. W końcu jedni i drudzy zapisali się solidnie w historii polskiej piłki!