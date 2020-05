Bunt w Hiszpanii. Piłkarze jednego z klubów nie chcą kontynuować rozgrywek

Piłkarze La Liga w nadchodzących dniach mają zamiar wrócić do treningów. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy gracze są tak chętni na ligowe zmagania. Dziś swoje oświadczenie wydali piłkarze oraz trenerzy Eibar, którzy zaprotestowali przed wznowieniem rozgrywek.

Eibar obecnie ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Nic zatem dziwnego, ze zawodnicy boją się o własny byt. W ich interesie koniec sezonu byłby najlepszą z możliwych opcji. W oświadczeniu wydanym przez graczy oraz szkoleniowców (co ciekawe sam klub póki co milczy w tej sprawie) czytamy:

– Jesteśmy pasjonatami piłki nożnej i nic nas nie ekscytuje bardziej niż możliwość ponownego spotkania i sprawienia, że ​​ludzie będą się dobrze bawić razem z nami. Jednak bez kibiców futbol nie będzie taki sam i mecze tracą sens. Chcemy grać, ale jednocześnie, jak i duża część społeczeństwa, martwimy się o sytuacja zdrowotną. Boimy się rozpocząć treningi, ponieważ nie możemy zachowywać wówczas zasad dystansu społecznego. Obawiamy się, że robiąc to, co lubimy najbardziej, możemy narazić naszą rodzinę oraz przyjaciół, a także przyczynić się do wybuchu epidemii.

Wysłane oświadczenie do władz La Liga przede wszystkim opiera się na podejrzliwości wobec środków, jakie podjęły władze ligowe. Według informacji COPE, zawodnicy Eibar otrzymali już odpowiedź. Zarządcy ligi starali się uspokoić piłkarzy, że podejmowane są środki ostrożności, a gra w piłkę będzie o wiele bardziej bezpieczna aniżeli wyjście do supermarketu czy apteki.

Hiszpański rząd kilka dni temu potwierdził przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa w dniach 5-7 maja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zawodnicy wrócą na ligowe boiska na początku czerwca. Mecze będą rozgrywane oczywiście bez udziału kibiców.