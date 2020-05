Kolejny transfer z ekstraklasy do MLS?

Podczas zimowego okienka byliśmy świadkiem kilku transferów z ekstraklasy do MLS. Do Stanów Zjednoczonych powędrował chociażby Adam Buksa oraz Jarosław Niezgoda. Już niebawem do tego grona może dołączyć także Tom Hateley.

Kontrakt Anglika z Piastem wygasa wraz z końcem sezonu. Według informacji „Przeglądu Sportowego”, piłkarz jest wysoko ceniony przez Waldemara Fornalika, a klub zaproponował mu przedłużenie umowy. 30-latek postanowił jednak odrzucić ofertę, ale mistrzowie Polski nie zamierzają przerywać negocjacji.

Jednak dziennik także informuje, że Hateley może liczyć na zainteresowanie ze strony klubu MLS. Z pewnością byłaby to lepsza oferta, biorąc pod uwagę indywidualny kontrakt dla zawodnika. Dodatkowo Hateley mógłby opuścić Gliwice już końcem czerwca na zasadzie wolnego transferu.

Z pewnością dla Piasta byłaby to dotkliwa strata. Pomocnik był ważną częścią mistrzowskiego zespołu w poprzednim sezonie. Także w obecnej kampanii były zawodnik Śląska Wrocław regularnie występował w pierwszym zespole u Waldemara Fornalika.