Kolejny zawodnik Serie A zakażony koronawirusem

Niektóre kluby Serie A w tym tygodniu wróciły do treningów. Część z nich nadal przechodzi także testy na obecność koronawirusa. Niestety, z tego powodu pojawiają się pozytywne przypadki, a jeden z nich odnotowano w Torino.

Klub z Turynu planuje wrócić do zajęć w piątek. Póki co nadal nie wiadomo kiedy sezon wróci do gry, ponieważ Włochy nadal walczą z koronawirusem. Niestety jeden przypadek pojawił się także w „Toro”.

– Podczas pierwszych badań lekarskich przeprowadzonych na graczach Torino pojawił się pozytywny wynik dla Covid-19. Gracz nie posiada żadnych objawów, ale został natychmiast poddany kwarantannie i będzie stale monitorowany – czytamy w oświadczeniu.

Klub nie podał żadnych dalszych szczegółów i nie znamy nazwiska konkretnego zawodnika. Pomimo zgody 20 klubów na wznowienie sezonu, Torino nie wydaje się być nadal przekonane do tego pomysłu. Prezes klubu, Urbano Cairo, powiedział w zeszłym tygodniu, że włoskie zespoły powinny już myśleć o przyszłym sezonie, a ten należy jak najszybciej uznać za zakończony.