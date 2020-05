WartoRozmawiać – wideoczat z piłkarzami Warty!

Legalny bukmacher TOTALbet zaprasza na trzecią część wideoczatu z piłkarzami Warty Poznań. W sobotę (9.05) od godziny 18:00 na pytania kibiców odpowiedzą na żywo Aleks Ławniczak i Karol Gardzielewicz. Zapraszamy na profil Facebook TOTALbet. Mimo kwarantanny #WartoRozmawiać!

Tym razem w programie zaprezentuje się młoda gwardia Warty Poznań. Ławniczak to 21-letni środkowy obrońca. Gardzielewicz również urodził się w 1999 roku, ale występuje na pozycji skrzydłowego.

Tydzień temu z kibicami wirtualnie spotkali się Mariusz Rybicki i Jakub Kiełb, wcześniej Łukasz Trałka i Robert Janicki. Formuła wideoczatu przypadła Wam do gustu, bo oba programy uzyskały około 60 tys. odbiorców każdy!

Tym razem postanowiliśmy zajrzeć do Aleksa i Karola. Czy myślą, że wznowienie I-ligi to dobra decyzja? Jak minęły pierwsze dni po powrocie do klubu? Jaki plan będzie realizowany, by awansować? To tylko niektóre z możliwych pytań. Każdy kibic może zadać swoje!

Zapraszamy w sobotę od godziny 18:00 na Facebook TOTALbet!