Ekstraklasa otwarta na nowe rynki. Włosi obejrzą polskie rozgrywki?

Polska ekstraklasa ma zamiar wykorzystać obecną sytuację dla własnych zysków. Władze ligi planuje bowiem sprzedaż praw do pozostałej części sezonu na inne rynki. Zainteresowanie wykazują nadawcy z Portugalii, Włoch, Grecji czy Skandynawii.

Według informacji magazynu „Press”, zarządcy rozgrywek chcą dobrze skonsumować fakt, że jako jedni z pierwszych w Europie rozpoczną rywalizacją na piłkarskich boiskach. Start ekstraklasy jest planowany na 29 maja, a do startu ligi pozostało zaledwie dwa i pół tygodnia. Liga wchodzi w najważniejsze spotkania sezonu, dlatego możemy być przekonani, że chętnych nie zabraknie.

Jak się okazuje pojawili się już pierwsi zainteresowani.

– Mamy już za sobą pierwsze kontakty z potencjalnymi partnerami, zgłaszają się do nas nie tylko pojedynczy nadawcy, ale też agencje zajmujące się dystrybucją praw na całym świecie, platformy OTT i pośrednicy, którzy proponują nam wsparcie na konkretnych terytoriach lub w określonych regionach. Zainteresowanie naszą ligą wykazują między innymi nadawcy z Portugalii, Włoch, Grecji, Skandynawii, Izraela, Rumunii oraz z rynków azjatyckich – stwierdziła dla „Press” Małgorzata Borkowska, konsultant ds. praw mediowych w Ekstraklasie.

Do podpisania odpowiednich kontraktów może dojść nawet w tym miesiącu. Jak się jednak okazuje, nie będzie to wielki zysk dla spółki. Taka sprzedaż ma na celu rozreklamowanie naszego futbolu na inne rynki, co wpłynie z pewnością między innymi na zainteresowanie sponsorów.

Z pewnością ciekawy jest temat związany z Włocha. Do tej pory polscy gracze często obierali ten kierunek i wraz z wykupem praw przez włoskie stacje, liczba Polaków na Półwyspie Apenińskim na pewno wzrośnie.