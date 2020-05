Liga Mistrzów bez kwalifikacji? UEFA rozważa taki pomysł!

Kwalifikacje do Ligi Mistrzów wzbudzają szczególną uwagę wśród polskich kibiców. Z reguły jest to jedyny okres, w którym możemy obserwować zespół z PKO BP Ekstraklasy w LM. Według ostatnich doniesień mediów, UEFA poważnie zastanawia się nad tym, by zrezygnować z kwalifikacji podczas kolejnego sezonu.

Choć niektórzy dziennikarze sugerowali termin wznowienia Ligi Mistrzów od jakiegoś czasu, to tak naprawdę datę kolejnego meczu w LM zdradził Jean-Michel Aulas. Prezydent Lyonu w rozmowie z mediami poinformował, iż jego zespół będzie rywalizować z Juventusem 7 sierpnia w ramach rewanżowego starcia 1/8 finału LM.

UEFA ma nadzieję, że uda się zamknąć przerwaną edycję Ligi Mistrzów do końca sierpnia. Tym samym, pozostanie niewiele czasu, by rozpocząć kolejny sezon, nie zaburzając specjalnie terminarzu w kampanii 2020/2021.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

W związku z tym, jak informuje “The Times”, międzynarodowa organizacja rozważa rezygnację z rund kwalifikacyjnych do LM podczas następnych rozgrywek. Kwestia rozstrzygnięcia zespołów, które zostaną włączone do fazy grupowej Ligi Mistrzów nie jest jasna. Niewykluczone, że zadecyduje współczynnik UEFA. Przy takim scenariuszu, szanse na udział polskiego zespołu są wręcz zerowe. Nasz kraj zajmuje w zestawieniu odległe, 29 miejsce.