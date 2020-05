Transfer Leroya Sane do Bayernu Monachium wydaje się być jedynie kwestią czasu. Taki ruch oznacza, że kadra mistrza Niemiec na pozycji skrzydłowego będzie nieco przepełniona. Czy to zatem idealny moment na odejście Kingsleya Comana? Francuzem zainteresowanie wykazuje kilka klubów, w tym Manchester City.

Coman trafi do City?

Najnowsze doniesienia „Sky Germany” wskazują, że skrzydłowy rozważa opuszczenie Bayernu. Hansi Flick chciałby, aby zawodnik pozostał w klubie, ale także nie ma zamiaru zatrzymywać go siłą. Jeśli chodzi o wartość zawodnika, to transfer zamknąłby się w okolicach 55 milionów euro.

Jednym z zainteresowanych zespołów jest Manchester City. Poniekąd można byłoby to traktować jako wymianę z Leroyem Sane, który powędrowałby w drugą stronę. Coman dobrze zna Pepa Guardiolę, ponieważ to właśnie Hiszpan ściągał go do Monachium i razem świętowali zwycięstwo w Bundeslidze oraz Pucharze Niemiec podczas sezonu 2015/2016.

Ulubiony trener? Guardiola

Dodatkowo w zeszłym miesiącu udzielił wywiadu, w którym zapytany o najlepszego trenera z jakim pracował, odparł:

– Powiedziałbym, że jest to Guardiola. Dla ofensywnego skrzydłowego to najlepszy trener, jakiego można mieć.

23-latek strzelił pięć goli we wszystkich rozgrywkach dla Bayernu w tym sezonie. Jego umowa z klubem wygasa w 2023 roku.