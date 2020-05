W tym sezonie dojdzie do zmiany w systemie Pro Junior System. Do tej pory spadkowicze z lig nie brali w nim udziału, co ma się zmienić.

Czym jest Pro Junior System?

Polski Związek Piłki Nożnej wdrożył program w sezonie 2016/2017. Jego celem jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w polskich klubach. Program początkowo obejmował zasięgiem rozgrywki ekstraklasy, I i II ligi. Obecnie funkcjonuje również w III i IV lidze.

Wyznacznikiem przyznawania klubom nagród pieniężnych na zakończenie sezonu jest wystawianie polskich młodzieżowców i wychowanków. Co roku pula jest zwiększana – w poprzednim sezonie wyniosła ponad 22 miliony złotych.

Bonusy dla spadkowiczów

Dotychczas program nie obejmował jednak klubów, które spadły z lig. Po zakończeniu obecnych rozgrywek, jak informuje Roman Kołtoń, również spadkowicze dostaną pieniądze.

– Pro Junior System za 19/20 będzie wypłacony – w Ekstraklasie, 1., 2. i 3. lidze – na zasadzie 100 proc. premii dla zespołów, które są na miejscach niespadkowych, 50 proc. dla zespołów na miejscach spadkowych. Wcześniej spadkowicze nie partycypowali w systemie. – poinformował na Twitterze założyciel “Prawdy Futbolu”.

Słowa Romana Kołtonia potwierdził już zresztą prezes PZPN-u, Zbigniew Boniek.