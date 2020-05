Kolejny klub ekstraklasy postanowił uruchomić drużynę kobiet. Śląsk Wrocław nawiązał porozumienie z ekstraligowym KS AZS Wrocław. Na jego mocy zawodniczki klubu będą teraz występować w barwach WKS-u.

Rodzina Śląska się powiększyła

Od przyszłego sezonu Ekstraligi, zawodniczki KS AZS Wrocław będą występować w barwach Śląska . Trenerem zespołu, tak jak dotychczas, będzie Piotr Jagieła.

– Z radością możemy dziś ogłosić, że rodzina Śląska Wrocław powiększyła się o sekcję piłki nożnej kobiet. To kolejny projekt – po przyjęciu w nasze szeregi drużyny blind footballu oraz wejściu do świata esportu – świadczący o tym, jak szeroka jest perspektywa naszej działalności. Śląsk Wrocław to klub wszystkich wrocławian i wrocławianek, które wbrew pewnym stereotypom, również kochają piłkę nożną. Nasze nowe zawodniczki są tego najlepszym przykładem. Przejawiają wielką pasję, determinację w dążeniu do celu i chcemy pomóc im spełniać marzenia – podkreślił Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław w komunikacie biura prasowego klubu.

Nie tylko zarząd, ale również zawodniczki są dumne z tego, że są od tej pory częścią wrocławskiego klubu.

– Śląsk to wielki klub, chcemy godnie reprezentować jego barwy i rozwijając się krok po kroku, na stałe dołączyć do czołowych drużyn Ekstraligi – wyznałą Małgorzata Korda, zawodniczka kobiecej sekcji Śląska Wrocław.

Piłkarki Śląska Wrocław wciąż będą trenować na obiektach sportowe GEM-u przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu. Nową sekcję będzie tworzyć nie tylko pierwszy zespół. Do Śląska Wrocław od tej pory należą również rezerwy oraz sekcja młodzieżowa KS AZS-u.

Osiem mistrzostw Polski

KS AZS Wrocław to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów historii polskiej piłki nożnej kobiet. W pierwszej dekadzie XXI wieku drużyna zdobyła osiem mistrzostw Polski z rzędu. Więcej zwycięstw w Ekstralidze ma na koncie tylko zespół Czarnych Sosnowiec, który 12 razy sięgnął po mistrzowski tytuł.

Śląsk Wrocław nie jest jedynym klubem ekstraklasy, który posiada sekcję kobiet. Od sezonu 2019/2020 w IV lidze występuje żeńska drużyna Cracovii.