Dries Mertens jest aktualnie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników, którym latem wygasa umowa z klubem. O piłkarza walczy wiele zespołów, ale na ten moment faworytami pozostają Inter oraz Chelsea. Który klub ostatecznie wyjdzie zwycięsko i wykupi Mertensa?

Inter faworytem w walce o Mertensa

Najnowsze doniesienia włoskiej prasy sugerują, że Inter zaoferował zawodnikowi dwuletnią umowę. Napoli z kolei ma zamiar odpowiedzieć także podobną długością kontraktu z roczną pensją na poziomie 10 milionów euro. Czy to jednak wystarczy do zatrzymania zawodnika?

W tej grze znajduje się oczywiście także Chelsea. Jednak informacje „Sky Sport Italia” sugerują, że Mertens chce zostać we Włoszech. Belg wykazuje gotowość do gry w innym klubie, a to ponownie stawia Inter w roli faworyta. Wygląda na to, że Driesa pociąga perspektywa gry u boku swojego kolegi z reprezentacji, czyli Romelu Lukaku.

Z pewnością taka decyzja byłaby sporym zawodem dla Franka Lamparda, który jest entuzjastą talentu 33-laka. Zakontraktowanie gracza z wolnego transferu, tym bardziej tak mobilnego, pozwoliłoby wykorzystać pieniądze na inne wzmocnienia.

Trzeba przyznać, że ktokolwiek pozyska Mertensa, z pewnością zrobi on niezły interes. Pomimo swojego wieku, reprezentant Belgii nadal wykazuje skuteczność pod bramką rywali. W tym sezonie napastnik zanotował 12 bramek i 6 asyst w 29 spotkaniach Napoli.