Wojewódzkie związki podejmują decyzje. Śląsk II oraz KKS 1925 Kalisz w II lidze!

W związku z decyzją, która zapadła na posiedzeniu zarządu PZPN, wojewódzkie związki odpowiadają za losy III ligi. O zakończeniu zmagań przesądzono już w II oraz III grupie. Tym samym, Śląsk II oraz KKS 192 Kalisz mogą cieszyć się z awansów.

Spore zamieszanie wzbudziła kwestia niższych lig. O ile w przypadku ekstraklasy oraz I i II ligi wszystko wydaje się w miarę klarowne, to sprawa III ligi przez dłuższy czas nie była rozstrzygnięta. PZPN 12 maja wydał komunikat, w którym poinformował, że o losach ligi, czyli ewentualnym wznowieniu lub zakończeniu, a także awansach i spadkach decydować będą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.

Pierwsze decyzje

Decyzję podjęto już w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Jak poinformował wiceprezes Rafał Ratajczak, postanowiono, by zakończyć zmagania. Tym samym, awans do II ligi otrzymał KKS 192 Kalisz. Wszystkie pozostałe zespoły zostaną natomiast na tym szczeblu rozgrywek. Oznacza to, iż nie ma w gr. II spadków.

Taki sam krok wykonał Śląski Związek Piłki Nożnej – twierdzi dziennikarz Maciej Grygierczyk. W tym przypadku awans padł łupem Śląska II. Pozostałe drużyny zostają natomiast w lidze.

Co dalej?

Wkrótce kolejne wojewódzkie związki będą podejmować decyzje. Przypadki zakończenia zmagań w dwóch grupach nie oznaczają, iż reszta pójdzie ich śladem. Można jednak przypuszczać, że większość związku przychyla się do finiszu rozgrywek kosztem wznowienia.