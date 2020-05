Jest zgoda na zburzenie San Siro!

Legendarne obiekty jak San Siro na dobre zapisały się w historii futbolu. Ten stadion przez wiele lat był uznawany za twierdzę Milanu. Najlepsze lata jednak dawno minęły, a coraz więcej na to wskazuje, że niebawem dojdzie do jego rozbiórki.

Pierwsze doniesienia na temat zburzenia stadionu pojawiły się już kilka miesięcy temu. Takie decyzje nie są jednak podejmowane zbyt pochopnie. Jednak do tej pory mogliśmy przypuszczać, że sprawą zainteresuje się władze rządowe. Tymczasem według opinii zarządców Mediolanu, czyli niejako właściciela terenu, arena nie ma żadnego znaczenia architektonicznego, które zapobiegałoby rozbiórce.

Milan i Inter dzielą stadion, który zbudowano niemalże 100 lat temu. W ubiegłym roku kluby złożyły wniosek o wspólną budowę nowego obiektu na 60 tysięcy miejsc obok istniejącego terenu. Oczywiście decyzja władz Mediolanu nie uruchomi już sprzętu do wyburzenia historycznego miejsca, ale z pewnością można ją uznać za ważny krok w kierunku realizacji tego planu.

San Siro przeszło już kilka przebudów i pozostała tylko niewielka pozostałość najstarszej części stadionu. Projekty nowego obiektu naprawdę robią wrażenie, ale nadal nie znamy konkretnej daty, kiedy ruszą prace.

The projects for #nuovostadiomilano presented by Inter+Milan to replace San Siro (still to be approved by city government, which wants to keep San Siro.

