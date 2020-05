Premier League. Ważna decyzja rządu w sprawie treningów!

Zespoły Premier League w zeszłym tygodniu wznowiły przygotowania do zakończenia sezonu. Jak na razie, drużyny muszą przestrzegać konkretnych reguł dotyczących m.in. liczby osób, które mogą wspólnie trenować. Rząd w Wielkiej Brytanii dał w poniedziałek zielone światło w kwestii przygotowań grupowych.

Konkretna data powrotu Premier League nie jest oficjalnie znana. Media spekulują jednak, że zawodnicy pojawią się na murawie w połowie przyszłego miesiąca. Szczegóły w rozmowie z radiem RTVE zdradził Dani Ceballos. Piłkarz Arsenalu poinformował, iż rozgrywki wrócą 20 czerwca.

Grupowe treningi dozwolone

Rząd dał zielone światło klubom Premier League oraz zespołom z niższych angielskich lig w kwestii zmiany sposobu przygotowań. Zawodnicy będą mogli w czasie treningów utrzymywać bliski kontakt, prowadząc tym samym normalne ćwiczenia.

Spory wpływ na decyzję rządu miały testy w Championship. Badania wykazały, że na 1014 osób tylko dwie z nich są zakażone. Tym samym, nic nie stoi na przeszkodzie, by wznowić zmagania również w niższej lidze.

Głosowanie klubów

We wtorek szkoleniowcy oraz piłkarze drużyn z Premier League spotkają się z przedstawicielami ligi, by omówić konkretny protokół drugiej fazy przygotowań. W tym dniu kluby zagłosują także w kwestii wdrożenia nowego planu. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to zespoły będą mogły prowadzić treningi w normalnym trybie już w środę.