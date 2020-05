Odion Ighalo w tym tygodniu prawdopodobnie pożegna się z Manchesterem United. Piłkarz z końcem wypożyczenia wróci do Chin.

Napastnik spełnił oczekiwania

Nigeryjczyk trafił do Manchesteru dosłownie w ostatnich minutach zimowego okna transferowego. Odion Ighalo miał być wypożyczony do “Czerwonych Diabłów” do końca sezonu. Piłkarz spełnił pokładane w nim oczekiwania – w ośmiu meczach zdobył cztery bramki i zaliczył asystę.

Od zawsze miał w sercu “Czerwone Diabły”

Napastnik wielokrotnie wyznawał, że od dziecka jest kibicem Manchesteru United. W jednym z wywiadów wyznał nawet, że niegdyś oszczędzał pieniądze na jedzeniu po to, by obejrzeć mecz ukochanego klubu. Nic dziwnego, że pojawiły się pogłoski o tym, że Nigeryjczyk zostanie na dłużej na Old Trafford.

Otrzyma nową umowę w Chinach?

Jak informuje “BBC’, raczej nic z tego. Manchester United nie dogadał się w sprawie przedłużenia wypożyczenia z Shanghai Shenhua. To oznacza, że Nigeryjczyk jeszcze z końcem maja opuści Anglię. Zarówno Ole Gunnar Solskjaer, jak i Odion Ighalo raczej nie są zadowoleni z tego powodu.

Wiele wskazuje na to, że po powrocie do Chin, Nigeryjczyk podpisze nową umowę w Shanghai Shenhua. Dzięki niej miałby zarabiać 400 tysięcy funtów tygodniowo.