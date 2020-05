Błażej Augustyn z końcem sezonu pożegna się z Lechią Gdańsk? Piłkarza przesunięto do klubowych rezerw przez meczem z Arką Gdynia.

Kluczowa postać Lechii

Jeszcze niedawno wydawało się, że pozycja Błażeja Augustyna jest jedną z najmniej zagrożonych w zespole Lechii. Piłkarz występuje w Gdańsku od trzech lat. Od tamtej pory rozegrał 64 mecze, w których zanotował pięć goli i asystę.

Również w obecnym sezonie był ważną postacią gdańskiej defensywie i do trzynastej kolejki PKO Ekstraklasy grał regularnie. W kolejnych występach przeszkodził mu jednak uraz kolana i od listopada zawodnik ani razu nie pojawił się na placu gry.

Błażej Augustyn odejdzie z Gdańska

Wiele wskazuje na to, że Błażeja Augustyna w barwach Lechii już nie zobaczymy. Jego kontrakt wygasa z końcem sezonu, a w ostatnim czasie przesunięto go do rezerw.

– Iluzoryczne szanse, że zobaczymy jeszcze Błażeja Augustyna w barwach Lechii. Dziś został przesunięty do rezerw, 30 czerwca kończy mu się kontrakt. – poinformował na Twitterze Krzysztof Marciniak.

To oznacza, że w najbliższych spotkaniach Lechia zagra na środku obrony duetem Nalepa-Maloca. Zespół wróci do gry w niedzielę 31 maja, a jego rywalem będzie Arka Gdynia.

