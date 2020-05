PZPN złożył pismo do rządu w sprawie obostrzeń dotyczących udziału kibiców. Zawarto w nim zdanie specjalistów, który twierdzą, że udział fanów podczas meczów powinien być umożliwiony.

Powrót ekstraklasy

Rozgrywki PKO Ekstraklasy wracają już w piątek. W pierwszym meczu po ponad dwumiesięcznej przerwie zmierzą się Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa. Zawodnicy, trenerzy i osoby ze sztabu przeszły testy na obecność koronawirusa i nie wykryto żadnego aktywnego przypadku. Wiele wskazuje na to, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

Kibice wrócą na trybuny?

Od samego początku było pewne, że pierwsze spotkania po restarcie ligi odbędą się bez udziału kibiców. Działacze PZPN są jednak zdania, że ze względu na zniesienie kolejnych obostrzeń, również powinno się dopuścić udział określonej liczby widzów podczas meczów. Sekretarz generalny federacji, Maciej Sawicki skierował do rządu oficjalny list w tej sprawie. Plan powrotu analizowali eksperci do spraw bezpieczeństwa stadionowego i lekarze.

– Nie widzę żadnych przeciwwskazań medycznych na udział 999 kibiców w meczach piłkarskich. Skoro rząd otwiera kina, teatry, galerie handlowe i pozwala na organizację wesel do 150 osób, to może otworzyć też stadiony. Tym bardziej, że w Polsce w większości mamy nowoczesne i duże obiekty, na których kibice mogą siedzieć daleko od siebie. Otwarta przestrzeń, duże odległości, odpowiednio skoordynowane wejście i wyjście ze stadionu, to wszystko sprawia, że na stadionie będzie bezpieczniej niż w kościele – stwierdził lekarz reprezentacji kobiet, Robert Gulewicz.

Oczekiwanie na decyzję rządu

Jak w tej chwili wygląda dostęp do udziału w spotkaniach ekstraklasy? W środowej rozmowie z “Onetem” prezes spółki Ekstraklasa SA, Marcin Animucki poinformował, że istnieją obecnie cztery strefy. Stwierdził jednak, że obecnie trudno mówić o konkretnych ustaleniach.

– Mamy cztery strefy, z czego w Strefie 0 przebywać mogą tylko osoby poddane sportowej izolacji i dwukrotnie testowane pod kątem zakażenia, jak piłkarze, sędziowie i trenerzy. W Strefie 1 także są przebadane osoby, które dbają o przekaz telewizyjny. Te strefy nie powinny się krzyżować z innymi. Kibice znaleźliby się w Strefie 2, czyli w bezpiecznej odległości, ale na dziś trudno mówić o jakichś konkretnych ustaleniach. Ważne nie jest tylko to, żebyśmy wszyscy zdrowi zaczęli, ale byśmy w lipcu wszyscy zdrowi skończyli. – stwierdził prezes spółki Ekstraklasa SA.

Czy rząd zdecyduje się na wpuszczenie określonej liczby kibiców na trybuny? W tej chwili trudno stwierdzić, aczkolwiek opinia PZPN opiera się na zdaniu specjalistów. Może już wkrótce 999 kibiców będzie miało szansę zobaczyć swój zespół w akcji?